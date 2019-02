'Büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız'

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ulu Cami'de kıldı





Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.



Sözlerine Pir Sultan Abdal'ın, "Kul Olayım Kalem Tutan Ellere" şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, tüm Sivaslılara selam ve sevgilerini iletti.



Sivaslıların, haktan ve adaletten ayrılmadığını ve ayrılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivaslılara, namerde boyun eğmeyi reddettikleri için 'Yiğido' deniliyor. Bu ifade, Sivasın hamurunu, mayasını ve duruşunu tanımlıyor. Biliyorum ki bu yiğitler en zor zamanda haktan ve adaletten ayrılmadılar, ayrılmazlar. Bu yiğitler her şartta sadece ve sadece hakkı tutup kaldırırlar. AK Parti davasını, AK kadrolarını nasıl sahiplendiklerini biliyorum." ifadelerini kullandı.



"En ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz"

Terörle mücadelenin bütün ciddiyetiyle devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? 'Domates, patlıcan, sivri biber' diyorlar. Düşünün, bir merminin fiyatı nedir? Benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bunu düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu iktidar başarıyorsa siz daha hala kalkıyor, 'Patates, soğan, domates, sivri biber' bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George'a Hans'a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz. Eğer birileri marketlerde şuralarda buralarda yapıyorlarsa, kabine toplantısında da açıkladım, gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız başladılar."



"Sadece merkez yetmez"

Seçime az bir süre kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Bu 51 günde öyle çalışalım ki inşallah 31 Mart akşamı burada AK Parti'nin belediyecilik hizmetindeki devam eden sürecini anlı şanlı şekilde tüm ilçeleriyle beraber devam ettirelim. Sadece merkez yetmez, ilçeleri de hep beraber inşallah ayağa kaldıracağız." diye konuştu.







Sivas'ın gönül dünyalarında çok özel bir yeri bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu meşhur Sivas şiiri var ya, ne güzel dile getirmiş. 'Gurbet bir çiledir, bir acı vatan, vuslattır garibi ayakta tutan, beni hasretiyle ateşe atan, Sivas çağırır da ben gelmez miyim.' Bizi yollara düşüren de işte bu Sivas hasretidir. Sivas'ın dilinde her zaman ayrılık değil vuslat türküleri oluşmuştur. Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları filiz vermiştir. Sivas'ı lekelemeye çalışanlar onun gerisindeki büyük güçten rahatsız olanlardır. Bazı dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş, AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye, fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yöneten, dünyada nam salan AK Parti'yiz AK Parti. Ve bizim Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok. Biz Rabbim ömür verdikçe bizler milletimize hizmette elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."



'Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyoruz'

Sivas'a her zaman güvendiklerini, bu kentin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanyanın ilk mitingini de Sivas'tan başlattıklarına işaret etti. Erdoğan, "Kampanyayı 'ya Allah Bismillah' dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyor, hasret gideriyoruz." ifadelerini kullandı.



Alanda AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolların üyelerinin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Ben de AK kadınlarla gurur duyuyorum. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Siz bugüne kadar kaleyi hep içeriden fethettiniz ve şu kalan 51 günde inşallah bu fethi kaptırmayacaksınız, buna inanıyorum. AK gençler de burada, sizlere inanıyorum, güveniyorum." diye konuştu.



31 Mart seçimlerinin tüm Türkiye, bölge ve insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kutlu yürüyüşümüzün son imtihanı olan 31 Mart için Sivas'tan başlamamızın bir anlamı var. Sivas, Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyetimizin aklıdır. Sivas, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehirdir. Sivas Kongresi ortak aklın toplandığı merkezdir. Burası esarete meydan okuyan, istiklal ve hürriyeti hedef gösteren bir karargahtır. Tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, sazıyla sözüyle Aşık Veysel'in temsil ettiği o derin geleneğiyle medeniyetimize hizmeti hayatlarının gayesi haline getirmiş nice mümtaz simasıyla Sivas bugün de karargah şehirlerimizden biridir."



"Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "100 yıl önce Türk milleti bu şehirde, milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diyerek yedi düvele meydan okumuştur. Milletimiz manda ve himaye kabul edilemez iradesiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını Sivas'tan dünyaya haykırmıştır." şeklinde konuştu.







Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Sivas Kongresi'nde istiklale ve istikbale sahip çıkan tüm devlet ve millet adamlarını saygıyla, rahmetle yad ettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1919'da Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cumhuriyetin temeli atıldı, manifestosu yazıldı, ufukları çizildi. İşte bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas'ta verirken, 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararları, idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas'tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da hatta Kandil'de kırdık, yine kırarız.



Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayali kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır."



"Bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlardan 31 Mart'ta milli iradeye bir kez daha sahip çıkma, büyük Türkiye hedefine, birliğe, kardeşliğe bir kez daha güç verme sözünü aldı.



Vatandaşlara "Şimdi öyle bir cevap verin ki 80 vilayet sesinizi duysun, milli iradeyi yok sayanların yürekleri titresin." diyerek seslenen Erdoğan, "Sivas milli iradeye, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Merkezde, ilçelerimizde ve beldelerimizde milletin partisi AK Parti'ye mührü vuruyor muyuz?" sorusunu yöneltti.



Erdoğan, alandaki vatandaşların "evet" diye bağırması üzerine, "Durmak yok yola devam. Sivas'ta kapı kapı dolaşarak, eş, dost, ahbap hepsini ziyaret ederek hatta Sivas'ın dışındaki Sivaslıları da arayarak bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Sivas'ı sadece sevmekle kalmadıklarını aynı zamanda şehrin her karış toprağını eserlerle, hizmetlerle donattıklarını ifade etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu." dedi.



Erdoğan, şöyle konuştu:



"İki ay Afrin'de biz leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Silahlı silahsız bütün insansız hava araçlarıyla teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer ne patlıcana ne sivri bibere. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte namerte bu toprakları yedirtmeyiz."



Muhabir: Zafer Fatih Beyaz, Ferdi Türkten, Burcu Çalık