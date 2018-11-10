Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ANKARA (AA) - Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

Gök, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Törende daha sonra Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstanbul

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki anma töreni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İstanbul Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yerlerini almasıyla başladı.

Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'daki birçok güzergahta vatandaşlar, durdurdukları araçlarından inerek ya da bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Eyüp Coşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren ve Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız ile Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç'ın, kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda polis memurları da duygusal anlar yaşadı.

Odadaki törenin ardından Yasin Yıldız, heyet adına Mavi Salon'daki Dolmabahçe Sarayı Özel Defteri'ni imzaladı.

Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Öğrencilerden bazıları, Büyük Önder'e özlemlerini yazdıkları notları da bıraktı.

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

Kadıköy ve Maltepe'de "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu

Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.

Kadıköy Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin ayrı ayrı düzenlediği organizasyonlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan saygı zinciri 10 kilometreyi buldu.

Anmaya, saygı zincirinde yer alan vatandaşların yanı sıra Türk bayrakları ile donatılmış teknelerde bulunan vatandaşlar ile denizde bulunan sörf ve yelken sporcuları da katıldı.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında Caddebostan ve Küçükyalı Sahili'nde denizden çıkan dalgıçlar Atatürk posterleri ve Türk bayrakları açtı.

Bu arada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Silivri'deki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.

Atatürk Havalimanı'nda da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Havalimanının Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki pasaport kontrol noktasının önünde düzenlenen tören öncesinde, İngilizce ve Türkçe bilgilendirme anonsu yapıldı.

Törene katılan havalimanı çalışanları ile bazı yolcular saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

İzmir

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Doğum yeri Selanik'te anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, doğum yeri Selanik'te binlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı törenle anıldı.

Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın ev sahipliğinde, Atatürk'ün doğduğu ev olan Atatürk Evi'nde düzenlenen törene misyon temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen binden fazla öğrenci ve vatandaş katıldı.

Gün boyunca ziyarete açık olacak Atatürk Evi'ni en az 5 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde de bir tören düzenlendi.

Dış temsilciliklerde törenlerle anılıyor

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Pekin, Pakistan, Bakü, Astana, Erbil, Kahire, Selanik, Moskova, Bişkek ve Belçika'da da tören düzenlendi.