Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım, Eskişehir'in Çifteler ve Günyüzü ile Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Yıldırım'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Oktay Yılmaz, 210 bin 284 oy, rakibi CHP'nin adayı Özgür Erdursun ise 142 bin 855 oy aldı. Bunun üzerine CHP İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy fazla alarak seçimi kazandı. Kadir Bıyık 4 bin 758, Zehra Konakçı ise 4 bin 750 oy aldı.

CHP İlçe Başkanlığı, Çifteler İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi.

Günyüzü ilçesinde de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Menderes Durgut, 2 bin 282 oy alarak seçimi kazandı. Rakibi BBP'nin adayı Üstün Ünlü ise 2 bin 178 oyda kaldı. Kesin olmayan bu sonuçların ardından BBP İlçe Başkanlığı oyların yeniden sayılması için Sivrihisar İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Güler 19 bin 970, rakibi Saadet Partisinin adayı Davut Efe ise 19 bin 732 oy aldı. Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını talep etti.







