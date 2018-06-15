KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bunların insanlıkla ilgisi yok. Bunların bu milletle bir bağı da kalmamış. Satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilip burada katiller ordusu olarak, tetikçi olarak kullanılan bir sürü var karşımızda." dedi.

Kayseri'de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özhaseki, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Özhaseki, Allah'a şükrederek, bu ülkede oynanan oyunların hepsinin altından kalktıklarını, ülkeye huzuru hakim kıldıklarını ve o kötülerin de dersini verdiklerini söyledi.

Seçime çok az bir süre kaldığını, sakin bir şekilde seçime giderken çok üzücü bir hadiseyi Suruç'tan aldıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir taraftan durmadan demokrasiden bahsedecekler. Mecliste, sözcülerinin hepsi çıktığında dünyanın en demokrat adamı kesilecekler ve bu sözcüğü dillerinden bırakmayacaklar. İkinci bir sözcükte barış sözcüğü. Barıştan bahsedecekler ama Güneydoğu'da tamamıyla eli silahlı katillerle kol kola gezecekler. Böyle lanet bir örgüte sahip çıkacaklar. Onların siyasi uzantısı olduğunu her yerde belli edecekler. Bunlar da çok iç yakıcı manzaralar. Cenabıhak bunların gerçek yüzünü bu millete göstersin inşallah. Bunların insanlıkla ilgisi yok. Bunların bu milletle bir bağı da kalmamış. Satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilip burada katiller ordusu olarak, tetikçi olarak kullanılan bir sürü var karşımızda. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki insanları kandırmaya hala devam ediyorlar. Hala 'barış' diyorlar, hala 'demokrasi' diyorlar ama ellerinde silah var."

Özhaseki, bölgedeki yaraları sarmaya devam ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fakat ne yazık ki böyle bir katiller sürüsü de karşımızda. Cenabıhak da bunların belasını kısa zamanda verir inşallah, bu bayram günü hürmetine. Bu millete bayramı zehir edenlere, kan kusturanlara da 'Cenabıhak bela nasip etsin' diye beddua ediyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çünkü biz şimdiye kadar hep güzellik söyledik, iyilik söyledik, kucağımızı açtık, yaraları sardık, Bize düşen buydu. Devlete düşen buydu. Çünkü devletin iki tane eli var. Birsi kudret elidir, kötüye vurur, katillere vurur. Biri de şefkat elidir. Birkaç senedir şefkat eli son derece açık bir vaziyette Güneydoğu'da devam ediyordu. Ama bu adamlar bu şefkat elini de hak etmiyor."

- Elitaş'ın konuşması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Suruç'taki saldırıya değinerek, "Bir dükkan ziyaretinde, 'arifenizi ve bayramını kutlamak istiyoruz' diyorlar. Milletvekilimizden aldığımız bilgiye göre dükkan sahibi, 'Benim PKK'lı olduğumu bildiğin halde niye buraya geliyorsun? Dükkanımızı terk et.' diyor. Milletvekilimiz ve beraberindekiler hiçbir şey söylemeden, 'Sabır' diyerek dışarıya çıkıyorlar. Dışarı çıktığı andan itibaren milletvekilimizin beraberindeki heyete dışarıdan daha önce planlandığı düşünülen bir saldırı gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Saldırıda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin hayatını kaybettiğini anımsatan Elitaş, milletvekilinin ağabeyine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.

Elitaş, şöyle devam etti:

"Seçim atmosferinde, seçimin son günlerine yaklaştığımız bu dönemde, ramazanın son gününde, mübarek bir ayda herkesin kardeşliği, birliği, beraberliği, vatanın bütünlüğü için dua ettiği, gayret ettiği bir süreçte PKK ve HDP'lilerin milletvekili ve kardeşine yaptıkları bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler muhakkak adalet önünde hesap verecek. Türkiye'nin başı sağ olsun. Yıldız ailesinin başı sağ olsun. AK Parti camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum."