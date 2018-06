YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bunları motive eden tek şey var, Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza duydukları kin, nefret ve düşmanlıktır. Bunlar, Millet İttifakı değil, kin, nefret ve düşmanlık ittifakı. Kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinmişler, peşinden gidiyorlar. Ben buradan diyorum ki aziz Türk milleti, kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinenlere bırakın Türkiye'nin iktidarını vermeyi, iki tavuğu gütme yetkisini dahi vermez." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, muhalefetin, seçmeni etkilemek için bol keseden palavra attığını belirtti.

Muhalefetin, hesabı yapılmamış, kaynağı olmayan projeleri milletin önünde söylediğini aktaran Bozdağ, "Onların sırtlarında yumurta küfesi yok. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Yapmayacağımız bir şeyi bugüne kadar söylemedik. Yapacağız dediklerimizi de bir bir yaptık. Türkiye bizim dönemimizde büyüdü ve büyümeye devam edecektir. Ama bunlar gelmiş olsaydı emin olun yerimizde saymaya devam ederdik. Bunlar yıkmaya talipler. Bunlar durdurmaya talipler. Bunlar, Türkiye'nin gidişatını durdurmaya talipler. Buradan bu yıkım ekibine ve ortaklarına söylüyorum, Türkiye'de yapılmış eserleri yıkamayacaksınız. Devam eden projeleri durduramayacaksınız. Türkiye'nin güçlenmesini engelleyemeyeceksiniz. Milletin, milletin adamıyla yürüyüşünü durduramayacaksınız. Allah'ın izni ile Kadışehrililerin duası olduktan sonra bizim yolumuzu kesecek hiç kimse yoktur." diye konuştu.

Birbirine benzemeyenlerin kendilerine karşı bir araya geldiğine işaret eden Bozdağ, "Birbirine fikren, zikren, kültür olarak ahlak olarak benzemeyen bu beş benzemezleri bir araya getiren, motive eden şey nedir? Kadışehrinin derdi mi? Türkiye mi? Hayır. Bunları motive eden tek şey var, Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanımıza duydukları kin, nefret ve düşmanlıktır. Bunlar Millet İttifakı değil, kin, nefret ve düşmanlık ittifakı. Kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinmişler, peşinden gidiyorlar. Ben buradan diyorum ki aziz Türk milleti kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinenlere bırakın Türkiye'nin iktidarını vermeyi iki tavuğu gütme yetkisini dahi vermez." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ittifakın ortaklarından birinin de HDP olduğunu belirten Bozdağ, HDP'yi, "karenin dışındaki müttefik" olarak nitelendirdi.

Hepsinin aynı hedef için bir araya geldiğini anlatan Bekir Bozdağ, "HDP kimdir? PKK terör örgütünün siyasal uzantısıdır. PKK'nın görüşlerini meşrulaştırma ve orada, burada dillendirme görevini yapıyorlar. Hep beraber Selahattin Demirtaş özgür kalsın diye konuşuyorlar. Peki bizim bunca şehidimiz, gazimiz var. Terörle mücadelede ödediğimiz bunca bedel var. Neden bu bedel gözünüzün önüne gelip, bu milletin evlatlarıyla aynı noktada durup, 'ey Demirtaş, terörün karşısına neden dikilmiyorsun?' demiyorlar da gidip hapishanede ziyaret kuyruğuna giriyorlar?" diye sordu.

- "Frene basmayın"

Bozdağ, milletin Gezi Parkı olaylarında, 17/25 Aralık sürecinde, darbe teşebbüsünde Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmediğine işaret ederek, terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü, bunun devam edeceğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakın terörle mücadelede diyorsanız o mücadeleyi yapmaya kararlıyız. Kim ne derse desin inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kandil'e gideceğiz dedik, her an her şey olabilir dedik, Kandil'den önce ses CHP'den geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nı yapacağız dedik, ses gene oradan geldi. Güçlü Meclis, güçlü Hükümet, güçlü Türkiye. Eğer biz güçlü Türkiye istiyorsak, hükümetimizin güçlü olması lazım. Hükümetin güçlü olması için meclisin güçlü olması lazım. Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güçlü durabilmesi için onun arkasında dağlar gibi duracak bir Meclis çoğunluğuna da ihtiyaç vardır. O nedenle oyları bölmek isteyenlere Allah için fırsat vermeyin. Bizim gücümüzü azaltmayın, frene basmayın. Beraber inşallah parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir oyla cumhurbaşkanımızın yanında duralım."