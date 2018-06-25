KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bugün bizim zafer günümüz, bugün bizim bayram günümüz." dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin ilk başkanını seçtikleri için tüm Türkiye'nin bayram ettiğini söyledi.

Vatandaşların bayramını kutladığını dile getiren Özhaseki, bayram yapmanın hepsinin hakkı olduğunu ifade etti.

Bu arada dünyadaki mazlumların, mağdurların ve ezilenlerin de sevindiğini belirten Özhaseki, bu işe üzülenler de olduğunu ama onların üzüntülerinin bitmeyeceğini, ölünceye kadar üzüleceklerini kaydetti.

Bu millete 40 yıldır kan kusturan katiller sürüsü PKK'nın ve FETÖ'cülerin de ağlamaya devam edeceğini dile getiren Özhaseki, "Onların içerideki uzantıları, saklı, gizli, geride kalan hainleri ağlamaya devam edecek. Bu millete kötülük edenlerin hepsi ağlamaya devam edecek inşallah." diye konuştu.

Özhaseki, ülke içinde, ülke dışında modern Haçlı Seferi düzenleyenler olduğuna dikkati çekerek, "Onlar da ağlamaya devam edecek inşallah. Bugün bizim zafer günümüz, bugün bizim bayram günümüz." ifadelerini kullandı.

MHP'lilere teşekkür eden Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Allah onlardan razı olsun. Mesele Türkiye meselesi ise mesele vatansa mesele milli meselemiz ise gerisi teferruat diyerek gece gündüz bizimle oldular, Allah razı olsun. Allah ayırmasın diye dua edelim. Sonuna kadar bu birlikteliğimizi devam ettirsin diye dua edelim. Büyük Birlik Partili kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da bizimle koştular, gayret ettiler, uğraştılar. Neticesinde bu zaferi hep birlikte elde ettik. O yüzden bu birlikteliğe asla kimse yan bakamaz, söz söyleyemez. Aramıza inşallah kimse fitne sokamayacak, sonuna kadar beraber olacağız. Çünkü mesele vatan, gerisi teferruat."

CHP'nin HDP'nin siyasi uzantılarına oy topladığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Atatürk'ün partisinin biz mirasçısıyız diyeceksiniz, öbür taraftan gidip PKK'lı köpeklere yardım edeceksiniz. Yazıklar olsun size. PKK'nın siyasi uzantısına nasıl oy topladıklarını gördünüz. Onları Meclise sokmak için neler yaptıklarına hepiniz şahitsiniz değil mi? İnşallah CHP'li kardeşlerim Kayseri'deki ve 80 vilayetteki kardeşlerim bunu görmüşlerdir. Partilerinin bu haline üzülerek seyrediyorlar. Onlardan yüz çevireceklerdir. Zamanında Mecliste lazım olduğunda hülle ile milletvekili istifa ettirip başkalarına payandalık yapanlar, bu seçimlerde üzülerek söylüyoruz PKK'ya oy devşirdiler. Yazıklar olsun onlara."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise parti teşkilatlarına ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Bakan Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, AK Parti'li diğer milletvekilleri ve parti teşkilatı üyeleri, daha sonra seçim otobüsüyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşları selamladı.