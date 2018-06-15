YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kin, nefret ve düşmanlıkla bu millet, liderini kimseye yedirmez. Çünkü milletimizin liderine olan sevgisi, saygısı, sadakati, kin, nefret ve düşmanlığı yok etmeye muktedirdir. Sandıkta sevgi, saygı, birlik kazanacak, dirlik kazanacak. İnşallah kin ve nefret ittifakı kaybedecek." dedi.

Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri için ittifaklar yapıldığını anımsattı.

Muhalefet partilerinin "Millet İttifakı" yaptığını hatırlatan Bozdağ, "İttifakın içerisindeki partiler birbirine benziyor mu? Saadet Partisinin 100 kalem görüşünden 1 kalem görüşü CHP ile örtüşüyor mu? Yok. Hiç ortak noktaları yok bunların. Ama bir aradalar. Bir de bunların resmi olmayan ortakları var. Gizli ortakları. Ama o da çok açık ortada HDP." diye konuştu.

Bozdağ, HDP'nin resmi ittifakın içerisinde olmadığını ama ittifakın gayriresmi müttefiki olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı noktada birleşiyorlar. Şimdi HDP'yi, CHP'yi, Saadet'i ve diğer içerisinde olan partileri bir araya getiren motivasyon nedir? 'Daha iyi bir Türkiye olsun' motivasyonu mudur? 'Büyük Türkiye' motivasyonu mudur? Hayır, bunları bir araya getiren yegane motivasyon emin olun, kindir, nefrettir ve düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan kin, duydukları düşmanlık ve nefrettir. Bunlar Millet İttifakı değil kin, nefret ve düşmanlık ittifakıdır. Net söylüyorum, kinlerini, nefretlerini ve düşmanlıklarını rehber edinmiş, onun peşinden koşuyorlar. Allah aşkına kinin, nefretini rehber eden insanların bu memlekete vereceği ne olabilir. Hiçbir şey olamaz. Sevgiyi, saygıyı yok etmek insanlar arasındaki irtibatı koparmak, kardeşliğimize, birliğimize zarar ziyan vermek dışında bir şey yapabilirler mi? Peki bunların hepsi neden Cumhurbaşkanımıza karşı bir araya geliyorlar. Cumhurbaşkanımız bu kini, nefreti ve düşmanlığı hak edecek hangi işi yaptı? PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, FETÖ'nün, DEAŞ'ın belini kırdı da milletine, devletine ihanet mi etti? Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin gelecekte bölünmesine yol açacak bir terör koridoru ve terör yapılanmasına son veren adımları bütün riskleri alarak attı da milletimize ihanet mi etti? Şehir hastaneleri ve sağlıktaki devrimlerle milletimizin sağlığına dünyanın en önemli yatırımlarını yaptı da ihanet mi etti?"

Devletin, milletin aleyhine bir gelişme olduğunda elbette seslerini yükselteceklerini vurgulayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Viyana'da hükümet camileri kapatıyor. Türklere ait camilerin önünde domuz mangalı yapılmasına hükümet resmen izin veriyor, din ve vicdan özgürlüğünü yok ediyor. Ey CHP, biz şimdi bunu söylemeyecek miyiz? Viyana hükümeti ey Avusturya sizin bu faşist anlayışınızı kınıyoruz, lanetliyoruz demeyecek miyiz? Vatandaşımızın hakkına, hukukuna sahip çıkmayacak mıyız? Bunlara bakarsanız 'Aman aramız bozulmasın' diye sesimizi çıkarmayacağız. İsrail, Filistin'de Gazze'de ölüm yağdırıyor, Kudüs'ü, Filistinliler kadar bizim için daha kıymetlidir orayı başkent yapmak için ABD elçiliği oraya taşıyor, biz ne yapacağız 'aramız bozulmasın' diye elleme taşısın mı diyeceğiz? Bunlara bakarsanız yok. Bizim aramız niye bozuluyor, milletimizin ve devletimizin hukukunu savunduğumuz için bozuluyor. 'Savunmayın' diyorsanız, siz savunmayın ama biz memleketin yönetiminde söz sahibi olarak milletin ve devletin hukuku olduğu zaman onu ölümüne savunmak boynumuzun borcu."

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dünya beşten büyüktür.'' sözünü hatırlatarak, "Rahatsız oluyor. Niye? Falan ülke rahatsız olurmuş. Beşten büyük değil mi dünya? Beş tane ülke almış, astıkları astık, kestikleri kestik. Filistin'de kan var gelen yok. Suriye'de bir milyona yakın insan öldü. Sadece ölenlerin kaydını yapıyorlar. Myanmar'da insanlar ölüyor, sadece seyrediyorlar. Biz demeyecek miyiz niye seyrediyorsunuz, niye bunların üzerine gitmiyorsunuz? Dediğiniz zaman 'Bakın Türkiye yanlış yapıyor.' Biz yanlış yapmıyoruz, doğruları söylüyoruz." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımız yürekli bir vatan evladı"

Haklının, mazlumun sesi bir Türkiye olduğunun altını çizen Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız da bütün bunların hukukunu koruyan bir yaklaşım ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milletin, devletin ve ümmetin hukuku olduğu zaman çok net söylüyorum, değil A ülkesi, B ülkesi bütün dünyayı karşısına alabilecek cesarette yürekli bir vatan evladı." dedi.

"Bu korkaklardan ve pısırıklardan Türkiye'ye vekil de cumhurbaşkanı da olamaz" ifadesini kullanan Bozdağ, "Falan ne der, filan ne der" hesabıyla yol yürüyenlerden yoldaş da önder de lider de olmayacağını bildirdi.

- "Bu millet, liderini kimseye yedirmez"

"Korkaklar zafer anıtı dikemez" diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bunu inanarak söylüyoruz. Onun için şimdi ne kadar şey varsa Türkiye'nin karşısında. 'Türkiye'yi nasıl yeriz, nasıl yediririz', onun hesabını yapıyorlar. Darbeyle yapamadılar, başka olaylarla yapamadılar, şimdi sandıkta birbirine benzemezleri kinleri nefretleri ve düşmanlıkları etrafında birleştirerek yapmak istiyorlar. Ben de buradan diyorum ki kin, nefret ve düşmanlıkla bu millet liderini kimseye yedirmez. Çünkü milletimizin liderine olan sevgisi, saygısı, sadakati, kin, nefret ve düşmanlığı yok etmeye muktedirdir. Sandıkta sevgi, saygı, birlik kazanacak, dirlik kazanacak. İnşallah kin ve nefret ittifakı kaybedecek."

(Bitti)