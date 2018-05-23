"Bu millet, gönül coğrafyamızın son kalesi"

NİĞDE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın yardımı bizimle beraber, bu milletle beraber. Çünkü bu millet, özellikle gönül coğrafyamızın son kalesi, son gücü." dedi.

Eroğlu, temel atma ve açılış töreni için geldiği Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda Niğde'ye 13 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, sözünü verdikleri 69 projenin 51'ini tamamladıklarını,18 projenin ise devam ettiğini söyledi.

Sulama birliklerinin DSİ kontrolüne alındığını aktaran Eroğlu, şunları dile getirdi:

"Kanun çıktı ve sulama birliği başkanları olarak DSİ elemanlarını tayin ettik. Pazartesi günü imzaladım. Artık bütün sulama birlikleri DSİ tarafında teslim alındı. Çiftçilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. DSİ bundan böyle çiftçilerimizin en yakın dostu olacak, emrinde olacak."

Ziyaretin ardından Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıtan Bakan Eroğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı da ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığında teşkilat üyeleriyle de bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçiminin önemini vurguladı.

Bu seçimle birlikte sistemin değişeceğini belirten Eroğlu, "Eskiden yüzde 36, 37 ile iktidar olmak mümkündü, şimdi değil. Yüzde 50 artı 1'le cumhurbaşkanı seçilecek. İnşallah Cumhurbaşkanımız gümbür gümbür seçilecek. Çünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten çok layık bir insan. Dünyadaki en tecrübeli devlet adamı, genel başkanlarından birisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eskiden Bolu Tüneli'ni 30 yılda açamadılar ama biz Bolu Tüneli gibi yüzlerce tünel açtık. Niye, çünkü şevk var, heyecan var, bilgi var." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Erdoğan'ın İstanbul gibi büyük bir şehri yönettiğini aktararak, çözülemez denilen sorunları bitirdiğini vurguladı.

"Hayatında iki koyun gütmemiş adam devlet başkanı olamaz kardeşim" diyen Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Millet şunu bilecek, vatan, millet aşkıyla çok tecrübeli, çalışkan, gayretli, dik duran bir lider gerekir. Bütün bu özellikler Recep Tayyip Erdoğan'da var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesini 2,5 milyar dolar borçla devraldı. Borcu temizledi. Sırf İSKİ'de 600 tesis açtık, iflas etmiş bir kurum. Belediyenin bütün altyapı çalışmaları bitti. Dünyanın en modern tesislerini kurduk. İstanbul, dünyanın incisi haline geldi. Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurdu, sizlerin desteğiyle kurar kurmaz 2002'de gümbür gümbür iktidara geldi. O günden bu yana dünyanın en büyük tesislerini yapan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu anda dünya ülkelerinde mega dediğimiz 10 tane proje var. Bunlardan 6'sı Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan karşısında o sıklette adam yok."

Eroğlu, sistem değişikliğiyle yürütmenin başında cumhurbaşkanı olacağını, aynı zamanda yasamanın bağımsız ve daha güçlü hale geleceğini vurguladı.

Güçlü Meclis, güçlü cumhurbaşkanlığının şart olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Mecliste en azından 400 milletvekili alacak şekilde çalışmamız lazım. Bu, üzerimizde tarihi bir mesuliyet. Allah korusun, şu anda bütün düşmanlar, hainler, Türkiye üzerinde oyun oynayanlar, plan kuranların hedefi, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi nasıl bertaraf ederiz, bunları en azından Recep Tayyip Erdoğan kazansa bile Mecliste nasıl sayısını azaltırız?' diye planlar yapıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın yardımı bizimle beraber bu milletle beraber. Çünkü bu millet özellikle gönül coğrafyamızın son kalesi, son gücü. Sadece Türkiye için değil, tarih sizi çağırıyor diye bekleyen mazlum gönül coğrafyamızdaki Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'ya, Arakan'dan Filistin'e Gazze'ye Kudüs'e kadar bütün gönül coğrafyamız bizi bekliyor."

Bakan Eroğlu, esnafı da ziyaret etti, Erdoğan için başlatılan kampanyaya maddi destekte bulundu.