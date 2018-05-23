BTP'nin seçime girmeme kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisinin (BTP) seçime katılmama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, BTP'nin yetkili kurullarınca, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçime katılmama kararı aldığı hatırlatıldı.

Buna göre BTP, söz konusu seçime ilişkin aday listelerini YSK'ya teslim etmedi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, 24 Haziran'da yapılacak seçime BTP'nin katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine karar verildi.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan-İlkay Güder