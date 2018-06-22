Bozdağ'ın Sorgun mitingi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şu anda FETÖ'nün ne kadar artığı, Türkiye içerisinde kullandığı teröristi varsa bilumum Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kaybetsin diye kapı kapı geziyorlar." dedi.

Bozdağ, partisince Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çılgın projelerle Türkiye'yi şaha kaldırdığı için başka ülkeler ve güçlerin düşmanlık yaptığını belirten Bozdağ, "İçeride de onların taşeronları onların dediği istikamette koşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dünyanın gücü yetseydi Tayyip Erdoğan'ı şimdiye çoktan götürürlerdi. 'One minute' dedi herkesi karşına aldı, 'Kudüs İsrail'in değil, Filistin'in başkentidir.' dedi. Tayyip Erdoğan'ı severler mi? Sevmiyorlar. Eğer, Muharrem İnce gibi olsaydı 'Tabii baş üstüne.' derlerdi. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kuruyor, 'Kuramazsın, kurarsan ordumla girer dağıtırım.' dedi. Girdi, dağıttı, terörden arındırdı. Tayyip Erdoğan'ı severler mi? FETÖ'ye, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye, bilumum terör örgütlerine Türkiye'yi ve dünyayı dar etti. Tayyip Erdoğan'ı severler mi? Onun için diyorum ki biz bakacağız, kim kimi istiyor, kim kiminle beraber. Şu anda FETÖ'nün ne kadar artığı, Türkiye içerisinde kullandığı teröristi varsa bilumum Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kaybetsin diye kapı kapı geziyorlar."

Türkiye'nin her yerinde aynı şeyi yaptıklarını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Pensilvanya'daki terörist başı hala teröristlerini gütmeye, sevk ve idare etmeye devam ediyor. Kandil de aynısını yapıyor, öbürleri de aynısını yapıyor, hepsinin derdi Tayyip Erdoğan. Kandil açıklama yapıyor, 'Aman ha! Sakın oraya vermeyin, ikinci tur olursa fark etmez kim kalırsa ona yüklenin.' Terör örgütleri Tayyip Erdoğan'ı sevmezler, niye sevsinler. 'İnlerine gireceğim' dedi. İnlerine FETÖ'nün de girdi, PKK'nın da YPG''nin de DEAŞ'ın da girdi. Onlara destek olanların da inlerine girdi. Allah'ın izniyle bu milletin içinde terör seviciler olabilir ama onlar bu milletin kahir ekseriyetini yönetecek güç ve kudrete sahip değildir. 24'ünde terör örgütlerine de onların teröristlerine de en büyük cevap Yozgat'tan, Sorgun'dan, Türk milletinden ve Türkiye'den gelecektir."

Bozdağ, Muharrem İnce'nin devlette neler olup bittiğinden haberi olmadığını dile getirerek, "Şimdi bir kaset çıktı, adam nasıl küfür yapıyor, görüyorsunuz. Bunlara bir yetki verin de görün, milletin nasıl anasını ağlatıyorlar geçmişte olduğu gibi." diye konuştu.