Bozdağ'ın Saraykent mitingi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türk milleti büyükelçilerin oy verdiği istikamette bir gün oy vermeye kalkarsa o zaman 'Türkiye' diye bir devlet de kalmaz, 'Türk milleti' diye bir millet de kalmaz." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Saraykent ilçe meydanında partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının göstergesi olduğunu belirterek, irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi yeniden şahlandıracaklarını, daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Yozgat'ın, Saraykent'in her alanda büyüdüğünü, büyümeye devam edeceğini aktaran Bozdağ, muhalefetin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey olmadığını belirtti.

Bozdağ, AK Parti iktidarından önceki dönemi anlatarak, şunları söyledi:

"Bakın benim avukatlığım döneminde Saraykent'e duruşmaya gelirken, yolda beni sollayan bir tane araba olmazdı. O zaman tek şeritti yol. Ekonomik kriz olmuş, yol bomboştu. Ekonomi battığı zaman tırlarınız olsun, kamyonlarınız olsun, yollarınız olsun hepsi boşalıyor. Bir anayasa fırlatıldı, kıyamet koptu. Peki şimdi kıyamet kopuyor mu? Amerika'sı, Avrupa'sı, derecelendirme kuruluşları, etrafımızdaki savaşlar, terörle mücadele, darbe teşebbüsü, 'Ekonomi çöksün' diye içeriden, dışarıdan yapılan müdahaleler... Türkiye dimdik ayakta mı? Niye bir şey olmuyor? Çünkü iş sağlam."

Bozdağ, "Acaba 24'ünde başka bir şey çıkarsa Türkiye ne olur? Bizim devam eden bu işlerimiz ne olur? Yozgat'ın havaalanı biter mi, bölünmüş yollar BSK (Bitümlü sıcak karışım asfalt ) olur mu? Hızlı tren buraya gelir mi? Çünkü bunlar her şeye karşılar. Bölünmüş yola karşı çıktılar, hastanelerin birleşmesine karşı çıktılar, 3. havaalanına karşı çıktılar. Bunlar yerli otomobile karşı çıkıyorlar." diye konuştu.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmediğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"(Otomobili benden al) diyor. O diyor ki 'Otomobili kendim üreteceğim.' 2021'de yerli otomobil bu sokaklarda gezecek, adam niye istesin Tayyip Erdoğan'ı? Tam 7,5 milyar avroluk otomobil pazarı var Türkiye'de. Bu pazar 40 katrilyona bedel, 40 katrilyonluk pazarın önemli bir kısmı Türkiye'nin kendi eline geçiyor, adam ister mi Tayyip Erdoğan'ı? Elbette Muharrem İnce'yi isteyecek çünkü 'Yerli otomobili durduracağım.' diyor. Nükleer güç santralinin bir tanesi, bizim enerjide dışa bağımlılığımızı yüzde 10 oranında azaltıyor. Peki ister mi, dışarıdan bize elektrik satanlar. Onlar istemez. Ben biliyorum ki Saraykent'in kadınları, yiğit erkekleri Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yeniden bağırlarına basacaklardır, sahip çıkacaklardır."

- "Onlar güçlü Türkiye istemiyorlar"

Muharrem İnce'nin "50 büyük ülkenin, büyükelçisi benden randevu istedi, ben bundan anladım ki seçimi kazanacağım" dediğini aktaran Bozdağ, şöyle dedi:

"Ben buradan söylüyorum, Sayın İnce doğru söylüyorsun. Eğer 50 büyük ülkenin büyükelçisi sandığa gidip oy verseydi, eminim bir tanesi Tayyip Erdoğan'a vermezdi, hepsi oyunu sana verirdi. Çünkü onlar güçlü Türkiye istemiyorlar. Onlar ekonomisi güçlü Türkiye istemiyorlar. Kendilerine muhtaç Türkiye istiyorlar. Telefonla yönetecekleri cumhurbaşkanı istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ı yönetemiyorlar, yönlendiremiyorlar. O yüzden böyle düşünüyorlar. Ama bilesin ki Türkiye'nin cumhurbaşkanını 50 büyük ülkenin büyükelçisi seçmeyecek, Saraykentiler, Yozgatlılar, aziz Türk milleti seçecek. Türk milleti, büyükelçilerin oy verdiği istikamette bir gün oy vermeye kalkarsa o zaman Türkiye diye bir devlet de kalmaz, Türk milleti diye bir millet de kalmaz. Allah'ın izniyle bu millet ne yapacağını çok iyi biliyor. Bunların hesabı ne ise onların hesabını görmek Saraykentlilerin işidir. Ben inanıyorum ki sandıkta hesabı hep beraber göreceğiz."