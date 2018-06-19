Bozdağ'ın Çandır mitingi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik, "Bakın CHP'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Çandır ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, 24 Haziran'ın Türkiye için milat olduğunu belirtti. Bozdağ, yeni yönetim anlayışının siyasi ve güçlü iktidarı kalıcı kılacağını ifade etti.

Milletin sandıkta kimin hükümet ve muhalefet olacağına karar vereceğini vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de iktidara gelmenin de gitmenin de yolu artık değişmez şekliyle sandıktır. Vekil transferi ile tehditle, şantajla, baskıyla, gayri hukuki ve gayri ahlaki yöntemlerle iktidar değişikliğinin imkanı kalmamıştır. Çünkü iktidarı sandıkta siz çıkartıyorsunuz. Parlamentonun iktidarı devirmesinin gücü yok. Sadece halkın iktidarı indirme ve değiştirme gücü var. Bu, milleti güçlendiren bir iştir. Biz milletimizi güçlendiren bir adım attık. Türk milleti demokratik anlamda daha güçlüdür. Bütün partiler yüzde 50 artı 1'i gördüğü için nasıl çalışmaya başladılar. Eskiden yüzde 20, 30, 40 iktidar olurdu, şimdi yüzde 50 artı bir seçmenin oyunu alamayan bir adayın Türkiye'yi yönetme hakkı yoktur. Şimdi bütün adaylar milleti kucaklamak için yarışa giriyor. Neden? Kendi oyu kendisini seçtirmek için yetmiyor da ondan. Bakın CHP'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım. Bu sistem, milletin değerleri, inancı, gelenekleri, rengi ve dili ile kavga edenlere iktidar yolunu da kapatan bir sistemdir. O açıdan da herkes sizin gözünüzün içine bakıyor. Çünkü bu istemde güç medyada değil, başka hesaplarda değil, mühendislik hesaplarında değil, aldatmada değil, sadece ve sadece halktadır. Siz ne derseniz o olacak."

Bozdağ, halkın bugüne kadar doğru kararlar verdiğini ve halka inandıklarını belirterek, genel çoğunluğun yanlışta ittifak etmeyeceğinin açık olduğunu bildirdi.

Seçim çalışmaları kapsamında vaatlerin anlatıldığını belirten Bozdağ, "Biz yapacağımızı anlatırken 16 yılda yaptıklarımızı teminat göstererek anlatıyoruz. Muhalefetin adaylarından 'bilge adam', 'Yüksek Hızlı Tren geldiği için Sivas'ta göç var, yanlış yatırım var' diyor. Mübarek, tarih bilse biz Orta Asya'dan at sırtında geldik. O zaman yaşasaydı 'Bunlar atlarla göçüyor' diye eminim atların kullanılmasına karşı çıkardı." dedi.

- "Seçim, yıkım ekibi ile yapım ekibi arsında"

Bozdağ, muhalefetin şehir hastanelerini israf olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sağlığa yapılan yatırım israf mı? Sağlık dünle bugün mukayese edildiği zaman kıyas götürebilir mi? Hastanede rehin kalan anamızı, babamızı, kardeşimizi, eşimizi hastaneden kaçırmak için plan yapılan günler uzak değildi. Şimdi bir kuruş para ödeyen var mı? Yok. Devlet şimdi anneye, babaya, bakıma muhtaca bakan kişilere maaş veriyor. Şimdi öbürü çıkmış, 'yerli otomobili, Kanal İstanbul'u, nükleer tesisi durduracağım' diyor. Her yatırımı durduracağını söylüyorlar. Siz ne yapacaksınız? Onu neden söylemiyorsunuz? Bu seçim, yıkım ekibi ile yapım ekibi arsında geçen bir seçim. Bunlar Türkiye'yi durdurmaya, yatırımları durdurmaya karar vermiş. Türkiye'yi ve yatırımları durduramayacaksınız."

- "Tembel talebe dersine çalışmamış"

Bozdağ, 5 yıllık hedef koyduklarını, Yozgat'ın ve köylerinin bütün yollarını kademe kademe sıcak asfalta geçireceklerini bildirdi.

Yozgat'a 2019 yılında Yüksek Hızlı Trenin geleceğini vurgulayan Bozdağ, "2019'un haziran ayında hızlı tren test sürüşüne başlayacak. Hızlı trenin maliyeti 9,5 milyar lira. Bu, bir kalemle Yozgat'a yapılan yatırım." diye konuştu.

Bozdağ, 310 milyon liralık yatırımla temeli atılan Yozgat Havalimanının da 2020 yılında faaliyete gireceğini aktardı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Eksikleri tamamlarsa AK Parti tamamlar. Biz yaparız, öbürlerinin yapabilme kabiliyeti yok. Neden, onlar dersini de bilmiyor daha. Muharrem İnce çıkmış diyor ki 'Biz iktidar olursak sağlık karnesini kaldıracağız. Nüfus cüzdanı ile herkes tedavi olacak.' diyor. Sağlık karnesi kalkalı yıllar oldu. Ama tembel talebe dersine çalışmamış. Haberi yok, millete vaat ediyor bizim yıllar önce yaptığımızı. Üniversitede harçları biz kaldırdık. Adamın Türkiye'de eğitimin bedava olduğundan haberi yok. Çıkmış, 'Türkiye'yi yöneteceğim' diyor. Sen önce Türkiye'de ne yapılmış ne yapılmamış onu bir çalış. Tembel talebe girdiği sınavlardan geçebilir mi? Geçemez."

(Sürecek)