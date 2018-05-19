Bozdağ'dan İnce'ye yanıt

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve 'Yanlış yaptım.', der zannettim." ifadesine yer veren Bozdağ, ancak İnce'nin, daha ileri giderek, "doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini" söylediğini aktardı.

Devletler arası adli yardım talebinin, ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapıldığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Adli yardım isteyen ülke, anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlar, adli yardım istenen ülkenin diline çevirir ve gönderir. Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur. İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz.

Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz. Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz, ABD'den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye'ye inanmıyorsunuz da ABD'den arayana neden inanıyorsunuz?"



Muhabir: Barış Gündoğan