Bozdağ Yozgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetileceğini anımsatarak, "Adamlar hala işin farkında değiller. Bir hazırlıkları yok. Kafalarını kuma gömmüşler ama dünya dönmeye devam ediyor ve sistem değişmiş. Dersine çalışmıyorlar, hazırlıkları yok." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye konferans salonunda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, 24 Haziran'ın, Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, yaklaşık 100 yıl önce Atatürk'ün liderliğinde yeni bir yüzyıla başladığını aktaran Bozdağ, ülkenin 100 yıl sonra da yeni bir atılım yapma, parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararı aldığını söyledi.

Bu değişikliğin milletin onayına sunulduğunu ve 16 Nisan'da parlamenter sistemin değiştiğini belirten Bozdağ, "Kabul ettiğimiz sistemi Allah'ın izniyle 24 Haziran'da birlikte uygulamaya koyacağız ve Türkiye'miz için yeni bir yüzyılın başlangıcını her beraber yapacağız. İnşallah bu yeni yüzyıl, Türkiye'de daha büyük başarıların, bolluğun, bereketin, kalkınmanın, her anlamda olumlu gelişmenin yaşandığı bir yüzyıl olacaktır. Hep beraber bir tarih yazıyoruz, tarihi dönemin temellerini atıyoruz." diye konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin ana muhalefeti ve diğer muhalefet partilerinin buna rağmen sistem değişmemiş gibi davranmayı sürdürdüğüne işaret ederek, "Sistem değişti. Ayın 24'ünden sonra Türkiye, parlamenter sistemle yönetilmeyecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilecek. Adamlar hala işin farkında değil. Bir hazırlıkları yok. Kafalarını kuma gömmüşler ama dünya dönmeye devam ediyor ve sistem değişmiş. Dersine çalışmıyorlar, hazırlıkları yok. Dersine çalışan tek kadro var, AK Parti kadrosu." dedi.

AK Parti olarak yeni dönemi nasıl inşa edeceklerinin çalışmasını aylardır yaptıklarını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında defalarca toplantı yapıldı. 'Yeni dönem Türkiye'nin önünü nasıl açacağız, Türkiye'yi nasıl şaha kaldıracağız', onun çalışmalarını yapıyoruz. 24 Haziran'da yeni dönemin kapılarını araladığımızda, yeniden Cumhurbaşkanımıza ve onun parlamentodaki arkadaşlarına güç, kuvvet ve yetki aktardığımızda Türkiye, Allah'ın izniyle yeniden şaha kalkacak. Türkiye daha huzurlu olacak. Çünkü geçen 16 yıl içerisinde Yozgat ve Türkiye, her alanda çok şey kazandı. Ulaşımda Türkiye gerçekten çağ atladı. Yüksek hızlı tren Türkiye ile buluştu. Yozgat'ta da çalışmalar devam ediyor."

Bozdağ, 3 Haziran'da Bozok Havaalanı'nın temelinin atılacağını anımsatarak, kentin bu sayede havadan da dünyaya bağlanacağını kaydetti.

Türkiye'de havaalanı sayısının 60'a yaklaştığını ifade eden Bozdağ, "Havaalanlarına zenginlerin dahi çoğu giremezdi, çünkü yer yoktu. Ama şimdi herkes havayoluyla rahat eder hale geldi. Hava yolu, halkın yolu haline geldi." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Türkiye'de kendi dönemlerine kadar 76 olan üniversite sayısını 236'ya çıkardıklarını, bütün illeri bilimsel, kültürel rekabete sokup istihdam imkanı oluşturduklarını anlatarak, bu sayede ekonomik canlanmaya da katkı sunduklarını vurguladı.

İstikrarın önemine değinen Bozdağ, "İstikrarımız devam ederse, güçlü iktidar varlığını korursa Türkiye bu kervanı daha güçlü ve etkili şekilde hedeflerine ulaştırmaya devam edecektir. Bu seçim, Türkiye'nin bugüne kadar yaptıklarının yeni dönemde daha etkin, daha fazlasının yapılarak Türkiye'nin güçlenmesine imkan verecek ya da Türkiye'yi durduracak bir seçimdir." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde, Türkiye'nin güçlenmesinin önüne geçmek amacıyla birçok engelleme çalışması sergilendiği ancak hepsinin de bertaraf edildiğini aktaran Bozdağ, son 16 yılda ülke genelinde her alanda yaşanan büyümenin ve gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erdem ve cesareti sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmak isteyenlerin temel hedefinin Türkiye'yi durdurmak olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü son 16 yılda Türkiye'nin her alanda bu kadar büyümesinin nedeni Türkiye'nin lideri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, erdem ve cesarettir. Millet ve devlet hukuku söz konusu olduğu zaman dünyayı tanımayan cesur duruşudur. Bu seçim Türkiye'yi durdurmak isteyenler ile 'Türkiye durdurulamaz' diyenlerin yarıştığı bir seçimdir. Bu seçimi dünyanın bütün ülkeleri takip ediyor. Onların bütün derdi Türkiye'nin bu büyük sıçramasını durdurmak, kalkınma hamlesinin önüne geçmektir."

Seçim öncesi mitingler düzenleyen diğer cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerini de eleştiren Bozdağ, Erdoğan dışındaki adayların ortaya bir yatırım projesi sunmadığını, mevcut projeleri durdurmayı vadettiklerini vurguladı.

Bozdağ, "Yatırımları durduracaklarını söylüyorlar. CHP'nin adayı Kanal İstanbul'u durduracağını söylüyor. Basmıyor kafa, Kanal İstanbul ne demek, Türkiye'ye ne kazandıracak? Bir fizibilite çalışması yapmamış, 'yerli otomobili de durduracağım' diyor. Karamollaoğlu çıkmış, hızlı treni eleştiriyor, öbürü 'şehir hastanelerini durduracağım' diyor. Bunlar, 'Türkiye'ye AK Parti bu şu projeleri hayata geçirdi, biz bunun üstüne şunları koyacağız' diye proje üretmiyor." dedi.

(Sürecek)