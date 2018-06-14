Bozdağ Yozgat'ta iftar programına katıldı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bazen konuşuluyor, ' ekonomi büyüdü ama niye yansımadı' yansıdı nasıl yansıdı? Şehir hastanesi oldu Yozgat'a yansıdı, devlet hastanesi oldu Şefaatli'ye yansıdı. Eğitim oldu, bizim ilimize, ilçemize, ülkemize yansıdı." dedi.

Bozdağ, Şefaatli ilçe belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerini ve cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.

Seçim zamanı herkesin heybesinde olanı millete anlattığını belirten Bozdağ, "Bütün bunları değerlendiren, vicdan terazisinde tartan ölçen biçenler sizlersiniz. Hakem vatandaş, kararı veren vatandaştır. Türkiye'nin rotasını siz çizeceksiniz." diye konuştu.

AK Parti'nin milletin önüne 16 yıllık alın teriyle çıktığını anlatan Bozdağ, "16 yıldır ürettiğimiz eserlerimizle çıkıyoruz, yaptıklarımızı, Şefaatli'lilere, Yozgat'a Türkiye'nin bütün illerine teminat olarak gösteriyor. Yeni dönemde de daha iyilerini yapmak konusunda yetki talebinde bulunuyoruz. Bugün cumhurbaşkanı adayı olarak piyasada olanların bu ülkenin geçmişinde yaptıkları milletin hayrına bir iş doğru dürüst yok, diktikleri bir fidan yok, ülkemize kazandırdıkları bir eser yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Şefaatli'miz başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında diktikleri fidanlar var, yaptıkları eserler var." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, 16 yılda Türkiye ekonomisinin 3,5 kat büyüdüğünü, bunun vatandaşa, Yozgat'a Şefaatli'ye yansıdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen konuşuluyor, 'ekonomi büyüdü ama niye yansımadı' yansıdı nasıl yansıdı? Şehir hastanesi oldu Yozgat'a yansıdı, devlet hastanesi oldu Şefaatli'ye yansıdı. Eğitim oldu, bizim ilimize, ilçemize, ülkemize yansıdı. Bozok Üniversitesi bugün Yozgat'ta 18 bin öğrencisiyle Türkiye'nin saygın üniversiteleri arasında yer aldı. Şefaatli Meslek Yüksek Okulumuz da kuruldu. Şefaatli de buradan nasibini aldı. Türkiye büyüyor, Yozgat büyüyor, Şefaatli de bundan kendi payına düşeni hissesi oranında alıyor."

Diğer partilerinin adaylarının gelecek diye bir dertlerinin olmadığını kaydeden Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onların tek derdi eski Türkiye'ye nasıl döneriz derdi. Ayın 24'ünde imkanları olursa hükümet sistemini değiştirip, parlamenter sisteme geri döneceklerini söylüyorlar. Parlamenter sistem kriz demek, kaos demek, kargaşa demek ve Türkiye'nin kaybetmesi demek. Eski Türkiye'yi vadediyorlar, geriye dönmeyi vadediyorlar. Türkiye'yi geriye döndürmek isteyenlere 'hayır' diyoruz. Biz ise geleceği vadediyoruz. Değişimi vadediyoruz. Güçlü bir Türkiye'yi, büyük bir Türkiye'yi vadediyoruz. Geleceğe yürüyeceğiz, geleceği beraber kuracağız ve büyük Türkiye'yi sadece sınırları içinde değil, bölgesinde ve dünyada daha güçlü kılacağız. Onunun için de diyoruz ki güçlü Meclis, güçlü Türkiye."

Muhalefet partilerinin yanı sıra çok sayıda ülkenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasından rahatsız olduğunu aktaran Bekir Bozdağ, "Onlar eğer Türkiye'nin hukukunu, menfaatlerini, çıkarlarını daha iyi koruyacaksa bunlar niye bu kadar sevinsinler, belli ki bir beklentileri var. Cumhurbaşkanımızdan bir rahatsızlıkları var. Cumhurbaşkanımızı niye sevmiyorlar, bu bölünmüş yollarla Türkiye'yi bağladığı için, havaalanlarıyla Türkiye'yi donattığı için, her ile üniversite kurduğu için, savunma sanayisinde yerliliği artırıp, bağımlığı azalttığı için, IMF'nin kapısında dilenci olan bir Türkiye'yi bugün IMF'ye borç verecek bir Türkiye'ye dönüştürdüğü için onların lafını dinlemediği için Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğu zaman bir dünyaya rest çektiği için ondan rahatsızlar." diye konuştu.

(Sürecek)



















