Bozdağ Yozgat'ta iftar programına katıldı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyona ilişkin, "CHP hemen ayağa kalkıyor, 'seçim var harekat mı olur'. Ne yapacağız terörle mücadeleyi seçim var diye askıya mı alacağız." dedi.

Bozdağ, Şefaatli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar programının ardından yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda muhalefetin tutumunu eleştirdi.

CHP'nin "Amerika ile aramız bozulmasın" dediğini aktaran Bozdağ, "Suriye'nin kuzeyinde 5 bin tır silah veriyor Amerika, 2 bin kargo uçağı silah veriyor. Demeyecek miyiz bu silahları kime veriyorsun sen? Bu silahlar kime karşı kullanılacak? Sen burada terör koridoru kuruyorsun ve terör devletine dönüştürmek istiyorsun. Terör devleti, benim ülkemin bölünmez bütünlüğünü, milli güvenliğini tehdit ediyor. Ben buna rıza göstermem demeyecek miyiz?" diye konuştu.

Türkiye'nin etrafının terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışıldığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Biz buna 'hayır' demeyecek miyiz? Sineye mi çekeceğiz bunu. Ne dedik. 'Eğer geri adım atılmazsa biz gireriz Suriye'ye', Fırat Kalkanı ile girdik ve terör koridorunu kestik. Zeytin Dalı Harekatı'yla girdik. Şimdi Münbiç'de Türkiye'nin dedikleri yerine getiriliyor. Biz bunları yapmayacak mıyız. Şimdi bu CHP'nin zihniyetine gelince Amerika ile aramız bozulmasın diye Türkiye'nin bölünmesine mi rıza göstereceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaati söz konusu olduğunda bir dünyayı karşımıza alırız, aldık. Gerekirse yine alırız. Milletimizin hukukunu, devletimizin hukukunu çiğnetmeyiz."

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyona değinen Bozdağ, şöyle devam etti:

"CHP hemen ayağa kalkıyor, 'seçim var harekat mı olur'. Ne yapacağız terörle mücadeleyi seçim var diye askıya mı alacağız. Seçim var diye terörle mücadeleyi durduracak mıyız. Geçmişte de seçimler oldu. O zaman terörle mücadele yapmadık mı. O zaman yaptığımız doğruydu da şimdi neden yanlış olsun. Tek dertleri şu terörün belini kılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz. Irak'ın kuzeyinde de Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı olur, PKK terör örgütünün belini kırarsa millet Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına daha çok dua edilir diye istemiyorlar. Tayyip Erdoğan'a yazar diye istemiyorlar. Ülke zarar görsün, terör artsın ama yeter ki Tayyip Erdoğan'ın hanesine hiçbir artı yazılmasın dert başka. Yahu bu ülke kazansın da terör belasının beli kırılsın da kimin hanesine ne yazarsa yazsın. Vatanını, milletini, devletini seven böyle düşünmez mi."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözlerini de eleştiren Bekir Bozdağ, "İsmail Temel Paşa kim, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresini eden komutan. 5 bin civarında PKK-PYD-YPG-DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirip, sınır boyunu güvenli hale getiren, terör koridorunu bitiren Paşa. Kim bu adam, 2. Ordu Komutanı. Şu anda Irak'ın kuzeyindeki harekatı yöneten komutan. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefindeki komutan. Apoletini sökünce kim bayram edecek. FETÖ bayram edecek, PKK bayram edecek. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu millet için bu devletin için mücadele edenlerin apoletini sökmeye değil İnce, bütün CHP'liler bir araya gelse, onun apoletindeki tek bir ipliğe dahi dokunamazlar."

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