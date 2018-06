Bozdağ, televizyon programında soruları yanıtladı

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: (1) - "Bildiğimiz gibi TSK geçmişte de Kandil'e çok geniş kapsamlı hava harekatı yaptı. Yakın zamanda da yaptık biz bunu. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu zaman hem havadan ve hem de karadan operasyonlar devam edecektir" - "Kandil'e her an bir operasyon olabilir diye Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptığımızda ses, Kandil'den önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi" - "Şu an Irak'ın kuzeyinde Irak hükümetinin tam bir kontrolü de söz konusu değil. Irak hükümeti tam bir kontrol sağlasa oradaki teröristleri etkisiz hale getirse, zaten bizim oraya harekat yapmamıza gerek kalmaz"