Bozdağ, televizyon programında soruları yanıtladı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bildiğimiz gibi TSK geçmişde de Kandil'e çok geniş kapsamlı hava harekatı yaptı. Yakın zamanda da yaptık biz bunu. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu zaman hem havadan ve hem de karadan operasyonlar devam edecektir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde katıldığı Haber Türk televizyonunun canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kandil'e yönelik olası operasyonla ilgili soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin PKK terörü ile etkin ve kararlı mücadele içerisinde bulunduğunu belirterek, terörle mücadelenin vakti ve zamanı olmayacağını, 365 gün kararlı bir şekilde bu mücadelenin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bekir Bozdağ, "Bugüne kadar terörle başarılı bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle taarruz politikası, yani terörü ininde vurma ve neredeyse orada yok etme politikası, terör örgütünün belini kırdı. Bugün itibarıyla bölücü terör örgütü, planlı programlı terör eylemi yapabilme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmiştir." diye konuştu.

- "Bölücü teröre karşı operasyonlar devam ediyor, devam edecektir"



Türkiye'nin, kendine yönelen tehdidin nereden olursa olsun önlem alma gücü bulunduğuna işaret eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin içerisinde, dağlarda, şehirlerde, her yerde bölücü terörle başarılı bir mücadele yapıldı ama hepimiz biliyoruz ki bölücü terör örgütü dışarıda eğitiliyor ve oradan Türkiye'ye sokuluyor ve örgütün beyin takımı da Kandil'de. Türkiye'deki terör eylemelerini oradan yönetiyorlar. Tabii ki Türkiye terör tehdidini ülke içerisinde etkisiz hale getirirken, bu tehdidi sınır dışında karşılama ve orada imha etme gibi bir politikayı da uzunca bir zamandır hayata geçirmiş durumda. Şu an da Irak'ın kuzeyinde TSK'nın değişik birlikleri var ve orada görev yapıyorlar. Kuzey Irak'a operasyonlar şimdi başlamadı. Uzunca zamandır bizim orada birliklerimiz var. Bölücü teröre karşı operasyonlar devam ediyor, devam edecektir."

"Kandil, terörün yuvası" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bildiğimiz gibi TSK geçmişte de Kandil'e çok geniş kapsamlı hava harekatı yaptı. Yakın zamanda da yaptık biz bunu. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu zaman hem havadan ve hem de karadan operasyonlar devam edecektir. Nerede terörist varsa, nerede terör tehdidi varsa orası Türkiye için hedeftir. Biz bunu çok net söylüyoruz. Bu, seçime giderken yapılır mı, yapılmaz mı? Terörist size karşı eylem yapacakken bizim askerimiz, polisimiz 'ya seçim var. Biraz duralım. Muhalefet yanlış anlar. Millet yanlış değerlendirir' diye terörle mücadele etmeyecek mi? Onların bize saldırmasını, askerlerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit etmesini mi bekleyeceğiz? Elbette beklemeyeceğiz. Terörle mücadelenin 7/24 devam etmesi şarttır. Biz de onu yapıyoruz."

Bozdağ, terörle mücadele konusunda atılan adımlar konusunda CHP'nin yaklaşımını eleştirerek, "Kandil'e her an bir operasyon olabilir diye Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptığımızda ses, Kandil'den önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Biz teröre operasyon yapacağız, yapıyoruz, mücadele ediyoruz ve CHP oradan ses veriyor. 'Orada teröristler yok' diyor. Ama terör elebaşlarından birisi de çıkıp 'biz buradayız' diyor. Terör örgütünün avukatlığını yapma görevi CHP'ye mi düşüyor? Biz Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptığımızda da 'aman Afrin'e girmeyin' diye başta karşı çıktılar. Sonra halkın harekata verdiği desteği görünce çark ettiler. Biz, CHP mantığıyla bakmış olsaydık bugün Afrin'den PKK, PYD, YPG Türkiye'yi tehdit etmeye devam edecekti. Biz doğru olanı yaptık." diye konuştu.

Olası Kandil operasyonunun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirildiğini aktaran Bekir Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Irak'ın kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek, sınırımızın ötesinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidini sınır ötesinde karşılamak ve yok etmek için operasyonlarımız devam ediyor. Bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edecektir. Irak'ın kuzeyi Irak Merkezi Hükümeti'nin kontrolünde. Tabii ki uluslararası bir hukuk var. Biz bu tür işleri yaparken hem Irak yönetiminden hem de bu konuda istişare etmemiz gereken her yerle biz bunları konuşuyoruz. Konuşmadan yapmamız söz konusu değil. Ayrıca uluslararası hukuk var. Türkiye'nin bu hukuktan kaynaklanan hak ve görevleri var. Türkiye'nin, kendisine yönelen terör tehdidini takip etme, sınır ötesinde de imha etme gibi doğal bir hakkı vardır. Biz bu hak çerçevesinde operasyonlarımızı yapıyoruz. Şu an Irak'ın kuzeyinde Irak hükümetinin tam bir kontrolü de söz konusu değil. Irak hükümeti tam bir kontrol sağlasa oradaki teröristleri etkisiz hale getirse zaten bizim oraya harekat yapmamıza gerek kalmaz. Ama şu anda orada da böyle bir kontrolsüz alan var. Biz bu konudaki adımlarımızı Irak Merkezi Hükümeti ile atıyoruz."

(Sürecek)