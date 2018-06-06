Bozdağ, televizyon programında soruları yanıtladı (3)

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "ABD makamları bugüne kadar bizim bu taleplerimizi adli makamlara intikal ettirmedi. Benim gördüğün bu. İki defa Adalet Bakanı'yla görüştüm. Çok net söylüyorum ABD resmen FETÖ'yü himaye ediyor, koruyor, besliyor, büyütüyor ve destekliyor." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde katıldığı Habertürk televizyonunun canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"FBI'ın da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili soruşturma başlattığına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bunun detayı nedir?" sorusu üzerine Bozdağ, Türkiye'nin FETÖ elebaşı Gülen'i kurallara uygun eksiksiz bir şekilde istediğini söyledi.

ABD ile Türkiye arasında bazı alanlarda sorun olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu sorunlardan bir tanesi PYD, YPG konusunda ABD ve Türkiye'nin aynı noktada durmaması. İkincisi Türkiye'nin S 400 füzelerini alması konusunda ABD'nin takındığı tavır. Üçüncüsü üstü kapalı da olsa Türkiye'ye uygulanan bir silah ambargosu var. Tabii yine Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili siyasi yargılama süreci. Tabii en önemlilerinden biri de terörist başı Fetullah Gülen'in iade süreci. Bütün bunlar aramızda sorun olma vasfını koruyor. Ayrıca rahip Brunson konusu var. O da devam ediyor. Biz Amerika ile istiyoruz ki aramızdaki bu sorunları oturarak çözelim. Amerika ile Türkiye iki müttefik olarak, müttefikliğin gereğini yapalım. Bizim güvenliğimize karşı bir şey olduğunda Amerika bize yardımcı olsun, Amerikan güvenliğine bir şey olduğunda da biz onlara yardımcı olalım."

- "ABD resmen FETÖ'yü himaye ediyor"

Türkiye'nin, 2001 yılında terör saldırısına uğrayan ABD'nin yanında yer aldığını anımsatan Bozdağ, "Geçmişte Usame Bin Ladin Amerika'da İkiz Kulelere saldırdığında Türkiye, Amerika'nın yanında olmuştur. O zaman Amerika'ya büyük bir destek verilmiştir. Buradan bir kez daha söylüyorum, Amerika ve Amerika halkı için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa terörist başı Fetullah Gülen, Türkiye ve Türk halkı için o anlamı ifade ediyor." diye konuştu.

Bozdağ, ABD'nin her şeye rağmen FETÖ'yü himaye etmeyi sürdürdüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, FETÖ'yü bütün kurallara uygun bir şekilde eksiksiz istedi. Ancak ABD makamları bugüne kadar bizim bu taleplerimizi adli makamlara intikal ettirmedi. Benim gördüğüm bu. İki defa Adalet Bakanı'yla görüştüm. Çok net söylüyorum, ABD resmen FETÖ'yü himaye ediyor, koruyor, besliyor, büyütüyor ve destekliyor. Sadece himaye değil, onu koruyor, destek veriyor, onun üzerinden bir hesap yapıyor. 'Ben FETÖ'yü Türkiye'nin aleyhine kendi hesaplarım için kullanabilirim' diye hesap yapıyor. Ben buradan ABD'li yetkililere bir kez daha söylüyorum, bu terörist başı Fetullah Gülen ve teröristleri Türkiye'ye karşı kullanamazsınız. Çünkü Türk halkı onlara bundan sonra olumlu bir gözle bakmaz, aynı binada bile oturmak istemiyor. Başka ülkelerde de bu terör örgütünü ABD, çıkarları doğrultusunda kullanmak istese de kullanamaz, netice alamaz çünkü bunlar kullanışlı malzeme olma vasfını da kaybetti."

- "Müttefiklik hukukunun gereğini yapmayı bekliyoruz"

FETÖ konusunda ABD'nin iç hukukuna ilişkin araştırma yaptığını dile getiren Bozdağ, "Bize FBI olarak araştırma başlattıklarını daha önce de söylediler ama Amerika'daki faaliyetlerine dönük bir araştırma. Kara para aklama, vergi kaçırma, Amerika'ya kaçak işçi götürme gibi konularda ABD'nin kendi iç hukukuna ilişkin konularda bir araştırma yaptıklarını biliyoruz. Bizim istediğimiz şey bundan daha ötesi, Türkiye'ye dönük darbe teşebbüsü nedeniyle terörist başı Gülen'in iadesi." diye konuştu.

Bekir Bozdağ, Amerika'nın, müttefikliğinin gereğini yapması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Pensilvanya'da Türkiye'ye karşı her türlü terör faaliyetini büyük bir güven ve koruma altında yürütüyor. Şimdi ABD'de bir tanesi darbe yapmış olsa, 200'den fazla kişiyi şehit etmiş olsa ve 2 bin 194 kişiyi yaralasa, Meclislerini bombalasa, Beyaz Saray'ı bombalasa, bunu yapan kişi de Türkiye'de olsa, Türkiye de ABD'nin yaptığını ABD'ye yapsa, ABD ne düşünür? Biz burada Türkiye'ye karşı objektif olmayı ve müttefiksek müttefiklik hukukunun gereğini yapmasını bekliyoruz. Şu anlamda olumlu bir hava var, biz inanıyoruz ki bu olumlu hava ile Türkiye'yle var olan sorunlu alanları bir çözüme kavuşturur. Diyoruz ki bizim hava savunma sistemlerimiz yok, ver Patriotları alalım, 'vermeyiz' diyorlar. O zaman 'başka yerden alalım' diyoruz 'alamazsınız' diyorlar. Ne yapacağız biz, havamızı savunmasız mı bırakacağız? Füzeler karşı kendimizi korumayacak mıyız? Böyle bir şey olamaz. Biz kendi göbeğimizi gerektiğinde kendimiz keseriz. Sadece tek bir yöne Türkiye hiç bir zaman mecbur değildir, alternatifleri çoktur."

24 Nisan'da yapılacak seçimlere de değinen Bozdağ, cumhurbaşkanı seçiminin birinci turda biteceğine inandıklarını söyledi.

Bozdağ, bunun çek net olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşa baktığımız zaman bunu görüyoruz. Muhalefet partilerinin tutumuna baktığımızda bunu görüyoruz. Muhalefet partileri eğer birinci turda bitmeyeceğine inanmış olsalar da birinci tur için tek aday üzerinde anlaşırlardı. Birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında yenileceklerini bildikleri için tek adayla çıkmadılar. 'Çok adayla çıkarsak, AK Parti'den oy alabilirsek, o zaman bir ihtimal ikinci tura kalabilir.' Şu an muhalefet partilerinin bütün hedefi seçimi ikinci tura bıraktırmak. Muharrem İnce'nin de hedefi o, diğerlerinin hedefi de o. Birinci turda seçimin biteceğini bildiklerini gösteren bir emare de 'cumhurbaşkanlığını zaten alamayacağız, en azından parlamentoyu alıp, cumhurbaşkanın elini kolunu bağlayalım' tutumuna girmeleridir. Görünen köy kılavuz istemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Parlamentoda da çoğunluk AK Parti'den yana olacaktır. Gördüğümüz manzara bu."

CHP'nin seçim vaatleri arasından bulunan eğitimdeki 1+8+4 sistemini de eleştiren Bozdağ, "Sayın İnce beni çok kullanıyor. Umreye gittiğini anlatmak için, buna bahane bulabilmek için bana saldırıyor. Öyle anlıyorum ki her defasında benimle umreye gittiğini anlatarak kendisine akreditasyon yaptırıyor. Ben meydanlarda, yaptığım ibadeti anlatmıyorum ama sayın İnce her gün meydanlarda umreye gittiğini anlatıyor. Eğitimde yapılması istedikleri değişiklikte 8 yıl kesintisiz eğitim var. Bunun, imam hatiplerin kapatılacağı anlamına geldiğini Sayın İnce de Sayın Kılıçdaroğlu da çok iyi bilir. Buna rağmen milletin gözünün içine baka baka konuyu çarpıtıyorlar." diye konuştu.



Bozdağ, seçimden sonrada MHP ile ittifaklarına devam edeceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Seçimden sonra da bu birlikteliğe devam edeceğiz. Biz de bunu önemsiyoruz. Çünkü yeni hükumet sistemini biz birlikte getirdik. Yeni hükumet sistemini bütün kurum ve kurallarıyla inşası çok büyük önem arz ediyor. Esasında 24 Haziran'dan sonra Türkiye büyük bir değişimi yaşayacak. Muhalefet partileri kafasını kuma gömmüş durumda ama hükumet sistemi değişiyor. Devletin yönetimi baştan aşağı yenileniyor. O nedenle büyük reformlar bizzat uygulamaları ile hayata geçecek. Büyük bir inşa dönemi olacak ve bu inşa döneminde elbette MHP'nin desteği son derece önemli."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Son Bakanlar Kurulunda bu konu konuşulmadı. Şunu açıklıkla söylemekte fayda var. Tabii MHP ile birlikte bir Cumhur İttifakı yaptık ama partilerimizin tüzükleri, programları, seçim beyannameleri ve söylemleri ayrı. Milliyetçi Hareket Partisi kendi seçim beyannamesine böyle koyabilir, en üst düzeyde bunu ifade edebilir ama Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, biz hep net söyledik, Türkiye'de şu anda bir af gündemi yoktur. Bizim öyle bir düşüncemiz yoktur. Böyle bir çalışmamız da yoktur." dedi.



Bozdağ bedelli askerlik konusunda ise "Şu anda orada bir sorun olduğu belli. Çok sayıda bakaya, kaçak olan var. Geçen Sayın Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Birtakım tespitlerde bulundu ancak şu anda bunu yapabilme imkanı gözükmüyor. Yeni dönemde bakalım, hep beraber ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı var mı? Yok. Ortada da bir sorun olduğu konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

(Bitti)