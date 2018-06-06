Bozdağ, televizyon programında soruları yanıtladı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Türkiye'nin ortak karara vardığı Münbiç'teki yol haritasına ilişkin, "Bu, sadece Münbiç'le de kalacak bir şey değil. Fırat'ın doğusu da PKK, YPG, PYD'li teröristlerden temizlenecektir. Biz Fırat'ın doğusunun da Münbiç'teki gibi siyasi bir anlaşmayla çözüme kavuşturulmasını elbette öncelikli addederiz. Eğer buralar terör örgütlerinden temizlenmezse, terör tehdidi devam ederse, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini koruma, kendine yönelen terör tehdidini yok etme hakkı vardır. Bu hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyiz." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde katıldığı Habertürk televizyonunun canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



YPG'lilerin Münbiç'ten çıkışının net bir tarihi olup olmadığının sorulması üzerine Bozdağ, takvimin çok net olduğunu söyledi.

Planlanan takvimle ilgili bilgi veren Bozdağ, şöyle konuştu:

"İlk 10 gün içinde ne yapılacak, bir ay içinde ne yapılacak, iki ay içinde, üç ay içinde, 'sonraya sarkan şeyler olursa onlar ne yapılacak' diye çok net bir takvim var. 90 günü çok açık bir şekilde planlanmış, takvimlendirilmiş, neler ne zaman yapılacak bunların hepsi kalem kalem tespit edilmiş durumda. Münbiç'ten PKK, YPG, PYD terör örgütlerinin, teröristlerinin temizlenmesi için önce bunun yöntemi üzerinde bir mutabakat sağlanacak. Sonra bu yönteme göre bölgedekilerin uzaklaştırılması için hangi yol haritası takip edilecek. O yöntem, hangi yol haritasıyla ne zaman, nasıl, hangi aralıklarla yapılacak o bir başka hedef. Son hedef de bölgedeki teröristlerin tamamen bölgeden çıkarılması, silahlarının alınması, bölgenin kontrolünün sağlanması ve oradaki asayişin, güvenliğin, huzurun ve diğer ihtiyaçların giderilmesi. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Ön bir mutabakat sağlanmış durumda. Bizim gönlümüz arzu ediyor ki bu mutabakata hem ABD'nin hem Türkiye'nin sadık kalarak buradaki terör unsurlarının buradan temizlenmesi."

- "PYD, YPG eşittir PKK'dır."

Bozdağ, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile her konuda anlaşılamadığını, ABD'nin PKK'nın Suriye kolu olan PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmediğini hatırlattı.

"PYD, YPG eşittir PKK'dır." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Onları yöneten PKK'dır, PKK'nın kollarıdır. 5 bin tır silah verdiler. 2 bin kargo uçak dolusu silah verdiler. Biz o zaman da itiraz ettik, bu silahları niye veriyorsunuz. DEAŞ ile mücadele içinse bu silahlar DEAŞ'a karşı kullanılacaksa içinde başka silahlar var. Onlara 'DEAŞ ile mücadeleyi bir terör örgütüyle yapmayın gelin beraber yapalım.' dedik ama onlar terör örgütüyle olmayı tercih ettiler. O bölgede bir terör koridoru oluşturulması, Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırı boyunca bir terör koridoru ve sonrasında da terör devletine giden bir süreç vardı. Biz Fırat Kalkanı Harekatı ile önce bu süreci kestik. Hem bölgeyi DEAŞ militanlarından hem YPG, PYD teröristlerinden temizledik. Arkasından Zeytin Dalı Harekatı ile o bölgedeki teröristleri bölgeden uzaklaştırmak için başarılı bir operasyon yaptık. Şimdi eğer bölgede Türkiye'nin beklediği adımlar atılmazsa, Türkiye kendi göbeğini keseceğini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile çok net gösterdi. Bizim artık sınanmaya, sabrımızın yoklanmasına ihtiyacımız yok, sabrımız kaçtı, sınanmak istemiyoruz. Artık biz çok netiz her zaman olduğu gibi ya bunu yapacaksınız ya da biz yapacağız."

- Münbiç ve Fırat'ın doğusu

Bozdağ, Münbiç'te siyasi bir çözüm bulunmasını, herhangi bir operasyon yapılmadan bölgedeki teröristlerin buradan çıkarılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Bu yönde bir mutabakat yoluna girildiğini ifade eden Bozdağ, "Bu, sadece Münbiç'le de kalacak bir şey değil. Fırat'ın doğusu da PKK, YPG, PYD'li teröristlerden temizlenecektir. Biz Fırat'ın doğusunun da Münbiç'teki gibi siyasi bir anlaşmayla çözüme kavuşturulmasını elbette öncelikli addederiz. Eğer buralar terör örgütlerinden temizlenmezse, terör tehdidi devam ederse, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini koruma, kendine yönelen terör tehdidini yok etme hakkı vardır. Bu hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyiz." dedi.

- Süleyman Şah Türbesi

Bozdağ, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasıyla ilgili bir takvim olup olmadığının sorulması üzerine, şu anda bu konu üzerinde konuşulmuş, değerlendirilmiş bir şey olmadığını bildirdi.

Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerin Türk toprağı olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Aramızdaki anlaşma ve hukuk gereğince öyledir. Şu anda güvenli bir yerde zaten. Askerimiz korumasını yapıyor. İlerleyen zaman şartlar ne getirir, onu o zaman konuşacağız." diye konuştu.

(Sürecek)