Bozdağ gündemi değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım." dedi.

Bozdağ, 24 TV kanalında katıldığı programda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansının, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da bir evde saklandığına ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğuna dair çok ciddi duyumlar bulunduğunu söyledi.

Öksüz'ün, Almanya'da olduğuna ve kaldığı eve dair haberlerin medyada yer aldığını, Almanya'da da bu konuda bazı basın yayın organlarında açıklamalar çıktığını anımsatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Adil Öksüz şu anda Türkiye tarafından aranan bir suçlu. Bulunduğu zaman Türkiye'ye getirilecek, yargılanacaktır. Burada bizim Alman hükümetinden bir beklentimiz var; Türkiye'de yayınlanan bu haberler, Almanya'da da yayınlandığı için, Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım. Biz Almanya'dan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün en önemli sanıklarından birisi olan Adil Öksüz konusunda, Türkiye'de çıkan haberleri ve bizim bu çağrılarımızı dikkate alarak Almanya'da bu konuyu detaylı şekilde araştırmasını ve buna göre bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizim böyle bir hakkımız var. Zira yayınlanan bu haberler, gelen istihbari birtakım değerlendirmeler, bunlar Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair birtakım şüpheler ortaya koyuyor ve Anadolu Ajansının son haberi, çok net bazı veriler de ortaya koydu."

Bozdağ, bu konuda Türkiye ile Alman hükümetinin bir dayanışma içinde olması gerektiğini, 15 Temmuz'daki cinayetlerin, işlenen suçların en önemli faillerinden birinin bulunduğunda, Almanya tarafından Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiğini kaydetti.

"Adil Öksüz'ün profesyonel yardım aldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu Bozdağ, şöyle yanıtladı:

"Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, terörist başı Gülen başta olmak üzere, teröristlerin tamamının bazı ülkeler tarafından alenen göstere göstere himaye edildiğini daha önce ifade ettim. Şu anda terörist başı Gülen ve teröristlerin önemli bir kısmı ABD tarafından aleni bir şekilde himaye ediliyor, kollanıyor. Rahat hareket etmelerine ve Amerika'nın hakim olduğu yerde Türkiye aleyhine her türlü terör faaliyetini herhangi bir kısıta mahal olmadan devam ettirdiğini, Yunanistan'da da görüyoruz. Darbeye karışan terörist FETÖ-PDY'ci askerlerin orada nasıl bir muameleye tabi tutulduğunu görüyoruz. Almanya'da da şu anda FETÖ-PDY mensubu teröristler orada himaye görüyorlar. Bugüne kadar Almanya'dan bunların Türkiye'ye iade edildiğine veya bunlara dair bir adli süreç başlatıldığına dair herhangi bir haber yok, herhangi bir adli işlem bugüne kadar yapılmadı. Pekçok Batı ülkesinde de bu böyle, yapılmadı. Başka ülkelerde yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Biz Almanya'dan da bu konuda adli süreçlerin başlatılması, Alman hukukunun işletilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Çünkü iki ülke arasındaki anlaşmalar bu konuda Alman hükümetine de Alman devletine de bazı sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesi lazım."

Diğer terör örgütü üyelerinin de bazı Avrupa ülkelerinde ve Almanya'da himaye edildiğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Almanya'da da FETÖ-PDY'li teröristlerin himaye edildiğini görüyoruz. Tıpkı PKK, PYD, YPG, DHKP-C teröristlerinin himaye edildiği gibi, FETÖ'lü teröristlerin de himaye edildiğini görüyoruz. Adil Öksüz de bu teröristlerin içinde önemli bir isim. Profesyonel bir destek almadan Türkiye dışına çıkması, herhangi bir ülkede varlığını sürdürmesi, hayatın olağan akışına uygun düşmüyor. Profesyonel destek aldığına ilişkin kanaatim var. Bu, herhangi bir bilgiye dayanmıyor ama hayatın olağan akışına aykırı. Çünkü Türkiye'de Adil Öksüz'ün kimliğinin ortaya çıkmasından itibaren adeta 81 milyon seferber oldu. Buna rağmen Adil Öksüz bulunamadı. Türkiye sınırları dışına çıktıysa bu da ayrı bir profesyonel destekle olmuş olabilir."

(Sürecek)