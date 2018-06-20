Bozdağ gündemi değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Milletimiz tereyağından kıl çeker gibi hem Cumhurbaşkanımızı yeniden seçecek hem de AK Parti'ye parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir çoğunluk vererek, tüm senaryoları bozacaktır." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'ta TGRT Haber kanalında katıldığı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 24 Haziran'daki seçimlerin 2. tura kalması halinde cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a 'Başkan Yardımcılığı' görevini teklif edeceği iddialarına ilişkin, ittifak yapan muhalefet partilerinin milliyetçi ve muhafazakar seçmenin PKK'nın uzantısı olan bir partiyle kol kola gezdiklerini görünce oy vermeyecekleri korkusuyla HDP'yi resmi ittifakın dışında tuttuklarını belirtti.

CHP'nin, "HDP barajı aşsın" diye kampanya yürüttüğünü anlatan Bozdağ, "HDP ile iş birliği sadece sandıkta değil, seçimden sonra eğer hedeflerine ulaşırlarsa iktidarda da devam edeceğini gösteriyor. Ama hedeflerine ulaşma ihtimali yok çünkü bu iş ikinci tura kalmayacak. Millet, Allah'ın izniyle bunların hesabını sandıkta görecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, AK Parti'nin parlamentoda azınlıkta olması gibi bir tablonun ortaya çıkması durumunda ne olacağı yönündeki soru üzerine Bozdağ, güçlü Türkiye için güçlük hükümete ve güçlü parlamentoya ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Bozdağ, cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir parlamento desteği olmaz ise parlamentonun cumhurbaşkanına görev yaptırmamak için çaba sarf edeceğini, gücünü zayıflatabileceklerini, cumhurbaşkanının millet için yapacağı işleri engelleme gayretine gireceğini, bunun da Türkiye'ye kaybettireceğini vurguladı.

24 Haziran'da vatandaşın, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere, kriz isteyenlere en güzel cevabı vereceğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Milletimiz, tereyağından kıl çeker gibi hem cumhurbaşkanımızı yeniden seçecek hem de AK Parti'yi parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir çoğunluk vererek tüm bu senaryoları bozacaktır. Tayyip Bey'in nasıl olsa cumhurbaşkanı olacağını anladılar. 'O zaman biz parlamentodaki çoğunluğun üzerine oynayalım' diyorlar. Şu anda tüm yığınağı buraya yapıyorlar. Bu yüzden 'HDP'ye her CHP'li bir oy versin' kampanyasını yürütüyorlar. Bir parti hem de Atatürk'ün, İnönü'nün partisi diyor ki 'PKK'nın uzantısı olan HDP parlamentoda temsil edilsin ama AK Parti onların barajı geçmemesi halinde alacağı milletvekillerini AK Parti almasın.' Atatürk hayatta olsaydı bu ülkeyi bölmek için mücadele eden terör örgütünün listesini belirlediği ve destek verdiği bir partinin milletvekili çıkarması için bu kadar uğraşanlara, terör sevicilere ne derdi acaba. Onları CHP'nin kapısının içine sokar mıydı acaba. Atatürk'ün partisini Apo'nun partisi yapmak için büyük bir gayret var, görüyoruz. Bunların Atatürk'ün izinden gitmedikleri kesin."

- Kandil operasyonu

CHP'nin, Kandil Operasyonu'nun seçime yönelik olduğuna dair eleştirisinin hatırlatılması üzerine de Bozdağ, CHP'nin Türk ordusunun başarılı olmasından korktuğunu belirtti.

Terörle mücadeleye her şartta devam edileceğine işaret eden Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"CHP'nin korkusu nedir, 'Kandil operasyonu başarılı olursa, teröristlerden temizlenirse bu AK Parti'ye yazar, Recep Tayyip Erdoğan'a yazar. Millet AK Parti'ye daha çok oy verir. Böyle olacağına teröristler orada kalmaya devam etsin, oraya Türk ordusu girmesin', bütün korku bu. Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Hangi dönemde seçim var diye terörle mücadeleden vazgeçilmiştir, mücadele askıya alınmıştır? Nerede olursa olsun terör örgütleri Türkiye için hedeftir. CHP'nin rahatsızlığı bizi ilgilendirmez. Biz, milletimizin ve devletimizin menfaatini gözetiriz, ona göre adımlarımızı atarız."

- Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bilgiler

FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair haberleri değerlendiren Bozdağ, Almanya'nın sorumlu bir anlayışla izahat vermesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın, Türkiye'ye düşmanca tavır sergileyen herkesi himaye ettiğini belirten Bozdağ, bu yapılanların iki ülke arasındaki dostluğa ve menfaatlere zarar verdiğini kaydetti.

Almanya'nın yıllardır teröristleri beslediğini aktaran Bozdağ, "Biz teröre karşı mücadelemizi Almanya'da da her yerde sürdüreceğiz. Adil Öksüz nerede olursa olsun, eninde sonunda enselenecek, ya paketlenip Türkiye'ye gelecek ya da ülkeler hukuka uygun onu iade edecekler. Yani bir şekilde onu bulacağız, getireceğiz, yargı önüne çıkaracağız, millet adına yargı ona hesap soracaktır." diye konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin 25 Haziran sabahı hayırla uyanacağını, Meclisin daha güçleneceğini, çift başlılığın ortadan kalkacağını ve seçimsiz 5 yılın Türkiye'yi beklediğini sözlerine ekledi.

(Bitti)