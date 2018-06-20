Bozdağ gündemi değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararına ilişkin, "İnsan hakları ihlalleri konusunda bir numaralı devlet İsrail'dir. ABD'nin bu tutumu da İsrail'in insan hakları ihlallerine verdiği limitsiz bir destektir. ABD yönetimi de insan hakları ihlallerinden mesuldür." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'ta TGRT Haber kanalında katıldığı programda, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı"nı değerlendirirken bu tutumu, ABD'nin ön yargısı olarak nitelendirdi.

"ABD'nin, İsrail'e karşı ön yargıyı gerekçe göstermesi, gerçek bir ön yargıya sahip olduğunu gösteriyor." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bir dünya, İsrail'in yaptığı zulmü tasdik ediyor. Dünyada 200'e yakın ülke var. Hepsi İsrail'in Filistinlilere Gazzelilere zulmettiğini söylüyor. İsrail, insan haklarını ihlal ediyor, işkence ediyor, kadınları, çocukları, masumları, silahsız insanları öldürüyor. Dünyada yaşayan insanların yüzde 99'u İsrail'in insan haklarını hiçe saydığını, insan haklarını ihlal ettiğini ve zulmettiğini kabul ediyor. Devletlerin de neredeyse yüzde 99'u da aynısını söylüyor. Bir dünya, İsrail'in ihlalini kabul ediyor da ABD mi sadece objektif. Gözümüzün önünde olan cinayetler, haksızlıklar, görüntülerle ortada. İsrail'in, bağımsız yayın organlarının çektiği görüntülerde ortada. Burada esas ön yargılı olan ABD'dir. Bu noktada 'İsrail kime haksızlık yapıyorsa haklıdır. Ne kadar insan hakları ihlali yapıyorsa yeridir' anlayışını güttüğünü gösteriyor. Böyle birşey olabilir mi? ABD'nin kendisine bakması lazım. Şu anda insan hakları ihlalleri konusunda bir numaralı devlet İsrail'dir. ABD'nin bu tutumu da İsrail'in insan hakları ihlallerine verdiği limitsiz bir destektir. ABD yönetimi de insan hakları ihlallerinden mesuldür."

- "Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda biter"

Seçimde meydanların tutumunun nasıl olduğu konusundaki soruyu cevaplayan Bozdağ, seçmenin kararsız olmadığını, vatandaşın kararını çoktan verdiğini gördüğünü söyledi.

Vatandaşın, kararını yansıtmak için sandığı beklediğini ifade eden Bozdağ, "Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda biter. Çünkü milletimizin duası, desteği çok yüksek. 3 Kasım'da meydanlarda gezerken vatandaşlar bize yol gösterirdi. Halen bize yol gösterip bize 'Neden şunu söylemedin?' diyorlar. Vatandaşlarımız bize fikir veriyorlar, biz de onları kullanıyoruz. Vatandaş Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı meselesini kendi meselesi gibi görüyor." diye konuştu.

- "Millet Recep Tayyip Erdoğan'a dua edip sahip çıkıyor"

Muhalefet partilerini eleştiren Bozdağ, "Saadet ve CHP'nin yüz kolu olsa birinde ortaklığı var mı? Hayır. Millet kinini, nefretini, düşmanlığını rehber edinmiş peşinden koşanlara bırakın Türkiye'nin cumhurbaşkanlığını vermeyi emin olun, köyde iki tavuğu gütme yetkisi dahi vermez." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, kin, nefret ve düşmanlık yapanların dünyanın hiçbir yerinde iktidar olamayacağını ve milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua edip sahip çıktığını ifade etti.

"Bizden daha çok halk çalışıyor." diyen Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anketçiler veya siyasal gözlemciler oturup konuşuyorlar. Gelin, anket arazide halkın arasında, bütün halk bunların hepsini tekzip edecektir ayın 24'ünde. Türkiye'nin yeni hükümet sistemine göre ilk cumhurbaşkanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olacağını hep beraber göreceğiz. Bunun ikinci turu yok."

(Sürecek)