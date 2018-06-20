Bozdağ gündemi değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'tan katıldığı TGRT televizyonundaki programda gündeme ilişkin değerlendirmeler bulunan Bozdağ, ABD Senatosunun F-35 kararını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın amacının, senatonun bu kararını gerekçe göstererek Türkiye'ye karşı birtakım taleplerini iletmek olduğunu belirten Bozdağ, "F35 projesi, ABD'nin de içinde bulunduğu çok taraflı bir projedir. Türkiye de ABD gibi F-35 projesinin bir tarafıdır, bir ortağıdır. F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır. Şu anda bu takvimde de bir sıkıntı yoktur. Peki Senatodan neden böyle bir karar çıktı? Çok açık bir şekilde, Türkiye'ye baskı kurmak için bu karar çıktı." diye konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S400'lerle ilgili de şöyle konuştu:

"Türkiye, S400'leri kendi savunması için almıştır. Biz ABD'den de hava savunma sistemi patriotlar istedik, başka ülkelerden de istedik. NATO'ya uyumlu silahlar olsun diye istedik. Bizim hava savunma sistemimiz yokken, Türkiye olarak buna ihtiyaç duyuyorken ABD bu sistemi bize vermiyor. Başkalarına 'verin' diyoruz, onlar da vermiyor. O zaman Türkiye ne yapacak, havasını savunmasız mı bırakacak? Başka yerden bu sistemi temin ettiğinde de o zaman 'siz bunu temin edemezsiniz' diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Türkiye, kendisini korumak kendi güvenliği için eğer dost ve müttefik bildiği ülkelerden, ittifakın içinde olduğu NATO ülkelerinden bunu temin edemezse o zaman başka dostlarından bunu temin eder. Türkiye, egemen bir devlettir. Kendini korumak için uluslararası hukukun da vermiş olduğu hakları kullanarak S400'leri almıştır. Burada geri adım söz konusu değildir. Senatonun kararı Türkiye'yi etkilemez, Türkiye'nin bu konudaki yürüyüşünü durduramaz. Türkiye, kendini koruyacak güce sahiptir."

Rahip Brunson'un Türkiye'de adil bir şekilde yargılandığı belirten Bozdağ, bu konuda idari bir tasarrufun söz konusu olmadığını vurguladı.

Bozdağ, "Rahip Brunson, Türkiye aleyhine yaptığı birtakım çalışmalar nedeniyle şu anda adli bir sürece tabidir. Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir. Kabul edilebilir birşey değildir. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, egemen bir ülke. Türkiye yargısı, bağımsız bir yargı. Rahip Brunson ile ilgili süreç bağımsız yargıda devam eden adli bir süreçtir. Şimdi Türkiye'ye karşı bunu yapanlar, her konuda baskı kurarak Türkiye'yi rahip üzerinde tasarruf yapmaya zorluyorlar. Türkiye'nin böyle bir adıma, baskıya boyun eğmesini kimse beklemesin." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in halen ABD'de yaşadığını hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"251 kişinin şehit olduğu, 2 bin 194 vatandaşımızın yaralandığı, Meclisimizin, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bombalandığı darbe girişimini yapan teröristlerin başı Fetullah Gülen, Pensilvanya'da yaşıyor. Buradan ABD'li yetkililere soruyorum, eğer ABD'de böyle bir darbe girişimi olsaydı ve bunu yapan teröristlerin başı da Türkiye'de olsaydı, bugün ABD'nin bize yaptığı gibi Türkiye de bu terörist başını ABD'ye vermeseydi ya da ipe un serseydi, vermemek için bahane uydursaydı acaba ABD yönetimi ne derdi? Biz dostsak, müttefiksek o zaman her konuda dost ve müttefik gibi davranmalıyız. Stratejik ortaklığın, dostluğun, müttefikliğin gereğini yapmalıyız. ABD yönetimi, terörist başını ve terör örgütü üyelerini alenen ve resmen himaye ediyor, onları koruyor kolluyor. Nerede bizim dostluğumuz. Madem Rahip Brunson'u istiyorsan FETÖ'yü niye tutuyorsun? FETÖ'yü verirsin, Rahip Brunson'u da bizim yargımız serbest bırakırsa alırsın."

(Sürecek)