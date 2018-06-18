Bozdağ gündemi değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Muharrem İnce konusunda duyumlar geliyor, 'hemen genel başkanlığa oynamayacak, gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar. Şu anda 'onun hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil bir yere belediye başkanı olmak için yatırım yapıyor' diyorlar, bakalım göreceğiz. Öyle ya da böyle CHP'de bir değişim olacak ama nasıl olacağını hep beraber göreceğiz." dedi.

Bozdağ, 24 TV kanalında katıldığı programda, yeniden ülke gündemine gelen bedelli askerlik konusunun hatırlatılması üzerine, bedelli askerlik konusunun çözümünde fazla bir ihtilaf olmadığını söyledi.

Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak çözüm üretileceğini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak. Yaş sınırı da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile istişare edildikten sonra belirlenecektir. Şu anda bakaya durumunda olan milyonlarca insan var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıllık asker ihtiyacı belli. Bunları sürekli askere alsa bile bu sürede stoku eritme ihtimali gözükmüyor. Öte yandan da her yıl yükümlü hale gelen gençlerimiz var. O nedenle bunları eritmek ihtiyacı da var. Şimdi bununla ilgili adım atılacaktır. Seçimden sonra gündeme alacağımız ana konulardan birisi de bu olacaktır. Tabi parlamento faaliyete başladıktan sonra bu olur. Çünkü kanunla ancak bunu düzenleme imkanımız var. Artık bu konuda Cumhurbaşkanımız da gündemimizde olduğunu söyledi. Başbakanımız söyledi, bizler söylüyoruz, hükümetimiz bu meseleyi çözüme kavuşturacaktır."

- "HDP, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu istismar ediyor"

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın propaganda konuşmasının TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soru üzerine Bozdağ, TRT'nin kanunlar doğrultusunda seçimler sürecinde adaylara söz hakkı verdiğini hatırlattı.

Bu çerçevede eşitlik ilkesi ve hukuk devletinin gereği olarak da Demirtaş'a da aynı şekilde çekim yapıldığını aktaran Bozdağ, şunları söyledi:

"Demirtaş burada söyleyeceklerini paylaşmıştır. Burada yanlış olan şey şu, bir parti belirli suçlardan yargılanan ve tutuklu bulunan kişiyi aday gösteriyor. Oradan kamuoyu nezdinde, onun bu tutuklu halini oya devşirmek isteyen ve oradan kendi lehine sonuç çıkarmak isteyen kötü niyetli bir yaklaşım var. Başka aday koyamazlar mıydı? Koyabilirlerdi. İçlerinde bir sürü cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek insan var. Burada siyasal bir mühendislik var. HDP, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu istismar ederek, onun mağduriyeti üzerine bir seçim propagandası inşa ederek seçmenden oy almaya ve seçmenlerini hem HDP'ye hem de adaylarına kanalize etmeye çalışıyor. Burada bir istismar siyaseti var.

Şu anda tutuklu birisi tabi ki mahkumiyet olmadığı sürece bazı haklara sahip ama o hakların kullanılmasını tutukluluk sınırlıyor. Seyahat hakkına sahip ama tutuklu insan bunu kullanamıyor. Başka hakları var ama tutukluluk engel teşkil ettiği için kullanamıyor. HDP, Demirtaş'ı aday gösterirken onun seçim propagandasına katılamayacağını pekala biliyordu, bilerek aday gösterdi. Propaganda yapamayacağını bildikleri için sonra kamuoyuna çıkıp 'bakın yarış eşit olmuyor. Propaganda yapmamıza da izin verilmiyor' diye kullanmak için yaptı."

- "Atatürk'ün, İnönü'nün partisi değil sanki Apo'nun partisi"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerinde HDP bayraklarının da yer alması yönündeki soruya Bozdağ, şu karşılığı verdi:

"Onlar artık kankalar. 7 Haziran seçimlerinden sonra sarılıp beraber bayram yapıyorlardı. Şimdi 24 Haziran seçimlerinde de bir ittifak içerisindeler. HDP, Millet İttifakı'nın resmi müttefikleri arasında yer almıyor ama hepimiz çok iyi biliyor ki HDP Millet İttifakı'nın resmi olmayan gönüllü müttefikidir. Şu anda o da bu ittifakın içerisindedir. Millet İttifakı içinde yer alan bütün cumhurbaşkanı adayları Genel Başkanları Demitaş'ın tahliyesi konusunda birbiriyle yarışa girdiler. Herkes aynı istikamette mesaj veriyor.

CHP'lilere seslenmek istiyorum. CHP'de öyle bir zihniyet iktidardaki, PKK terör örgütünün uzantısı olan, terör örgütünün söylemlerini legalleştirmek isteyen, adaylarını dahi terör örgütünün belirlediği bir partinin barajı geçip meclise sokmasını istiyor ama öte yandan AK Parti'nin daha fazla milletvekili çıkarmasını istemiyor. Bunu vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven vicdan sahibi her CHP'li kardeşime sormak istiyorum. HDP'nin bir milletvekili çıkarması için oy ister hale geliyorlar. Yeri geldiğinde 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Eğer Atatürk hayatta olsaydı AK Parti bir vekil az çıkarsın diye PKK'nın uzantılarıyla iş birliği ve dayanışma yapanları partisinde cumhurbaşkanı adayı yapmayı bırak, genel başkan yapmayı bırak, CHP'nin kapısından içeri sokar mıydı? Şimdi bambaşka bir CHP var. Atatürk'ün, İnönü'nün partisi değil sanki Apo'nun partisi gibi bir CHP pozisyona doğru gidiyor. CHP seçmenin buna bir tepki koyacağını tahmin ediyorum."

- "Cumhurbaşkanımızın karşısında kim kalırsa onu destekleyecekler"

Cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura kalması durumunda HDP'nin İnce'yi desteleyeceği yönündeki açıklamaların sorulması üzerine Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seçim ikinci tura kalırsa HDP'si, Saadet Partisi, FETÖ'sü, PKK'sı, CHP'si hepsi bir araya gelip ikinci turda Cumhurbaşkanımızın karşısında kim kalırsa onu destekleyecekler. Bu görünen köy meselesi, kılavuza gerek yok. Neden böyle birbirine zıt partiler bir yere doğru konumlandırıyorlar? Bunları motive eden, bir araya getiren yegane şey Türkiye'nin geleceği, refahının artması, daha fazla demokrasi, özgürlük değil, bunları motive eden yegane şey Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları kindir, nefrettir. Başka hiç bir şey değildir, kin, nefret ve düşmanlık ittifakı. Bunlar kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını rehber edinmişler, onun peşinden gidiyorlar. Türk halkı kinlerinin, nefretlerinin, düşmanlıklarının peşinden gidenlere bırakın Türkiye'yi yönetmeyi iki tane tavuğu yönetme yetkisi dahi vermez. Halka bir baksınlar, anketçilere değil. Bu seçim ayın 25'ine sarkmaz, ayın 24'ü akşam saat 8'de büyük bir ihtimalle netleşmiş olur ve ilk turda Türkiye cumhurbaşkanını seçer, Recep Tayyip Erdoğan beyefendi Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olma şerefine bu millet tarafından layık görülecektir."

- "AK Parti'nin büyük bir değiştirme, dönüştürme gücü var"

"Muharrem İnce'nin umreye gittiğini kamuoyuyla paylaşmasının nedeni nedir ?" sorusunu Bekir Bozdağ, şöyle yanıtladı:

"Muharrem Beyle umrede bulunduk. O zamandan bu seçime kadar 'Bekir Bozdağ ile tavaf yaptık' diye bir açıklama yaptığına şahit olmadık. Adaylık olunca benim adımı da kullanarak 'biz beraber tavaf yaptık' dedi. Tavaf yaptık da bu zamana kadar Türk halkı bunu biliyor muydu? Bilmiyordu. Sen biliyordun, ben biliyordum, Cenabı Allah biliyordu ama şimdi her tartışmaya vesile edip oradan hem bana saldırıyor hem de umre yaptığını Türkiye'ye duyuruyor. CHP'liler umreyi de haccı da bilmedikleri için 'Hacı Muharrem' diyorlar. Hac yapmak ayrı, umre ayrı. Bu sistem herkesi değiştirecek bir sistem. İktidar olmak için yüzde 10, 20, 30, 49 yüzde 50 yetmiyor, halkın seçmenlerinin geçerli oylarının yüzde 50 artı 1'ini alması lazım. CHP'nin oyu 25-26, yüzde 50 artı 1 olmak için ne lazım, CHP bunu kimden alacak? Kendi gibi olmayanlardan alacak. Muhafazakarlara, milliyetçilere, farklı düşünenlere açılmak zorunda. AK Parti'nin büyük bir değiştirme, dönüştürme gücü var. Dikkat edin, Cumhurbaşkanımızın hükümet olduğu günden bu tarafa geçen sürede değişen CHP olmuştur. Değişmez ve değişmesi teklif edilemez CHP zihniyetinin dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle büyük bir dönüştürme gücü var. Bu hükümet sistemi de bu dönüştürmeyi hızlandıracaktır. Herhalde Muharrem İnce de AK Parti'ye katılmaya karar verecektir. Gidişat oraya doğru gidiyor."

Bozdağ, "Muharrem İnce CHP'de Genel Başkanlığa aday olur mu" sorusunu ise "Muharrem İnce konusunda duyumlar geliyor, 'hemen genel başkanlığa oynamayacak, gözünü İstanbul'a koymuş' diyorlar. Şu anda 'onun hedefi cumhurbaşkanlığı falan değil bir yere belediye başkanı olmak için yatırım yapıyor' diyorlar, bakalım göreceğiz. Öyle ya da böyle CHP'de bir değişim olacak ama nasıl olacağını hep beraber göreceğiz." şeklinde cevapladı.

(Bitti)







