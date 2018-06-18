Bozdağ gündemi değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'ın kuzeyinde devam eden terör operasyonuna ilişkin, "Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir." dedi.

Bozdağ, 24 TV kanalında katıldığı programda, Kandil'de yürütülen terör operasyonunu değerlendirerek, terörün ve teröristin bulunduğu her yerin Türkiye için tehdit ve yok edilmesi gereken bir hedef olduğunu söyledi.

Terörle mücadelede yeni bir politikayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizi yaşanmaz hale getiren, bölgedeki insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı kararlı bir mücadele sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de dağlarda, ovalarda, inlerde, mağaralarda nerede terörist varsa onları bulunduğu yerde etkisiz hale getirmeyi hedefleyen bir mücadeleyi yürütüyoruz. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla sınırlarımızın ötesinde Türkiye'ye yönelen terör ve güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için de adımlar attık. Irak'ın kuzeyinde de PKK terör örgütünün etkinliğini biliyoruz. Bu terör örgütünün beyni Kandil'de. Terör örgütünün oradan hem Türkiye hem de bölgemize terör ihraç ettiğini hep beraber biliyoruz. O nedenle Irak'ın kuzeyinde de Türkiye'ye yönelen terör tehditlerini, sınırımızın ötesinde karşılamak ve orada etkisiz hale getirmek, bulunduğu yerde imha etmek bizim görevimizdir. Devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarından bir tanesidir. Irak'ın kuzeyinde bir operasyon devam ediyor. Her an herşey olabilir. Nitekim uçaklarımız Kandil'i bombaladı. Yinede gerektiğinde, gerekenler tereddütsüz yapılacaktır. Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir."

Bozdağ, CHP'nin operasyonlara karşı tavırlarını eleştirerek, "Kandil'e ilişkin harekat söz konusu olduğunda 'Her an herşey olabilir' dediğimizde, terör örgütü PKK'dan önce açıklama yapıyor. 'Biz Kandili vuracağız' diyoruz, ses daha vurmadan CHP'den geliyor. Onların endişesi terörün belinin kırılmasından. Neden? Terörün beli kırılırsa AK Parti'ye yazar. 'Aman terörün beli kırılmasın, AK Parti'ye de yazmasın.' Bu kadar kötü bir anlayışı, vatan, millet ve devlet ülküsünden yoksun bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözlerine değinen Bozdağ, terörle etkin şekilde mücadele sürdüren bir komutana yönelik "apoletlerini sökeceğim" açıklamasının izah edilemeyeceğini kaydetti.

Bozdağ, OHAL ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanımız seçimden sonra OHAL'in kaldırılmasının gündeme getirileceğini söyledi. OHAL'in, özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle etkin mücadelede gelinen mesafede önemli bir katkısı vardı. Türkiye'de OHAL'in ilan edilişinden bugüne geçen süre bu temmuz ayında 2 yıl olacak. Bu sürede gerçekten kararlı bir mücadele ortaya kondu. Vatandaşımızın gündelik hayatında bir değişiklik olmaması konusunda büyük hassasiyet gösterildi. Sadece hedef, terör örgütleri ve teröristler oldu. Bunların üzerine gidildi. Bunun üzerinden Türkiye'de olumsuz algılar yaymak isteyenler oldu. Yeni dönemde yeni bir sayfa açacağımızı ifade ettik. Seçimden sonra OHAL'in kaldırılması gündeme gelecek. Kaldırma nasıl olabilir? 19 Temmuz'da süre doluyor. Hükümet OHAL'in uzatılmasına ilişkin yeni bir karar alıp parlamentoya tezkereyi göndermez, parlamento bu konuda bir karar vermezse ayın 19'unda kendiliğinden sona erer. Diyelim ki hükümetimiz bir karar aldı ve uzattı ama ağustos geldiğinde 'Kaldıralım' dedi. O zaman kaldırma prosedürü uygulanacaktır. Şu anda bu konuda irade, OHAL'in kaldırılacağı iradesidir. OHAL, uzatılmayarak kaldırılabilir. Bu konuda irade ortaya çıkmıştır. OHAL'in yeni dönemde kaldırılması ilk gündemimize alacağımız konulardan birisi olacaktır."

(Sürecek)