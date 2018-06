Bozdağ gündemi değerlendirdi

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: (2) - "Irak'ın kuzeyinde bir operasyon devam ediyor. Her an her şey olabilir. Nitekim uçaklarımız Kandil'i bombaladı. Yine de gerektiğinde gerekenler tereddütsüz yapılacaktır. Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir" - "Şu anda bu konuda irade, OHAL'in kaldırılacağı iradesidir. OHAL, uzatılmayarak kaldırılabilir. Bu konuda irade ortaya çıkmıştır. OHAL'in yeni dönemde kaldırılması ilk gündemimize alacağımız konulardan birisi olacaktır"