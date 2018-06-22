Bozdağ canlı yayında soruları yanıtladı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "FETÖ/PDY kurucusu ve yöneticisi, 15 Temmuz'un bir numaralı faili terörist başı Gülen'in her icraatını ABD Türkiye'den daha iyi bilmektedir. FETÖ'nün bu darbeyi yaptığını ABD bizden daha iyi biliyor çünkü elinde bizden daha fazla bilgi ve belge olduğuna inanıyorum. Buna rağmen ABD, FETÖ'yü himaye etmeye devam ediyor." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ta A Haber canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yozgat'taki seçim atmosferini değerlendiren Bozdağ, vatandaşta önceki seçimlere kıyasla çok fazla heyecan olmasa da bir kararlılık olduğunu, halkın 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olma şerefini oylarıyla vereceğini belirtti.

Bozdağ, pek çok konuda vatandaşın kendilerini yönlendirdiğini anlatarak, "Vatandaş yalan söyleyenin yalanını biliyor, bilmeyenin bilgisizliğini biliyor, çarpıtanı biliyor, dürüst davrananı biliyor. Ferasetiyle, basiretiyle her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sonuçlara, meydanda herkesi dinleyen, izleyen ve vicdan terazisinin ayarı doğru olan halkımız karar verecektir." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın yatırımları durduracaklarına dair söylemlerini değerlendiren Bozdağ, bu ittifakın adında millet olmasına rağmen milletle ilgisi olmadığını savundu. Bozdağ, millet kavramının bu ittifak tarafından istismar edildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ülkeyi bölmek isteyenlerle, bu ülkenin aleyhine çalışanlarla, FETÖ ve PKK ile ülkenin zayıf düşmesini isteyen herkesle aynı hedefe koşanların bu milletin adını kullanması bence çok büyük saygısızlıktır. Bu ittifak, Türkiye'nin geleceğini ve Türk milletini düşünenlerin kurduğu bir ittifak değil. Türkiye'yi 2002'den bu yana şaha kaldıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye duydukları kin, nefret ve düşmanlıktan dolayı bu ittifak kin, düşmanlık ve nefret ittifakıdır. Sayın Muharrem İnce '50 büyük ülkenin büyükelçisi benden randevu istedi, ben bundan anladım ki seçimi kazanacağım' diye ifade ediyor. Niye ona oy veriyorlar işte yerli otomobili durduracak. Büyükelçiler oy kullansa eminim 50-0 Muharrem İnce kazanır. Allah'tan büyükelçiler oy kullanmayacak, Türk halkı oy kullanacak. Türk halkı da büyükelçilerin seçeceğini seçmez."

- "Türkiye'yi durdurmaya talipler"



Yatırımları durdurma vaadinde bulunan zihniyetin yeni olmadığını vurgulayan Bozdağ, bu zihniyetin Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, 3. havalimanına da karşı çıktığını aktardı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da eleştiren Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Temel Bey de güya 'bilge adam' sıfatını kullanıyor. 'Hızlı tren Sivas'ta göçe neden oluyor, bu doğru bir yatırım değil' diyor. Daha göçün nedenlerini anlayamamışlar. Bunlar Türkiye'nin kazandığı eserleri yıkmaya işin esasında Türkiye'yi durdurmaya talipler. Allah'ın izniyle milletimiz taş üstüne taş koyanı bilir, eser üstüne eser koyanı da bilir. Onlara duasını ve desteğini eksik etmez. Her seçimde bizim artan oy almamızın nedeni hayata geçirdiğimiz eserlerdir, büyük projelerdir. Projeleri durdurmayı vadederken Türkiye'yi durdurmayı vadediyorlar. Halkımıza soruyorum, Sayın Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünün. Onun liderliğinde AK Parti hükümeti olmasa hızlı tren olur muydu? Marmaray, Avrasya Türkiye'ye kazandırılabilir miydi? Savunma sanayi de yerlileşme artar mıydı? Eski Türkiye hala uygun marş yerinde saymaya devam ederdi."

- Kandil operasyonu

Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, terör örgütlerinin ve teröristlerin Türkiye'nin bir numaralı düşmanı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Terör örgütleri ve teröristler yurt içinde ve yurt dışında nerede olursa olsun Türkiye için hedeftir. Türkiye terör örgütlerinin faaliyet alanını, örgütü ve örgütün teröristlerini imhada kararlıdır. Yurt içinde hendek terörü sırasında, öncesinde ve sonrasında da Türkiye'nin içindeki şehirleri, mahalleleri, köyleri, dağları, ovaları ve mağaraları bu teröristlerden bir bir temizledik. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin aleyhine oluşturulmak istenen terör koridorunu imha ettik. Hem Fırat Kalkanı Harekatı ile hem Zeytin Dalı Harekatı ile önemli başarıların altına imza attık. Şimdi de Irak'ın kuzeyinde de Kandil'e yönelik bir harekat devam ediyor. Orada da büyük başarılar elde edildi. En son terör örgütünün ileri gelenlerinden olduğu tahmin edilen bir toplantı jetlerimiz tarafından vuruldu. Orada önemli kayıpların olduğunu değerlendiriyoruz."

Terör örgütlerinin olduğu her yerin Türkiye için hedef olduğunu vurgulayan Bozdağ, bütün terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir mücadele sürdürdüklerini dile getirdi. Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ancak CHP Kandil'e yönelik operasyon devam ederken o operasyona karşı çıktığı gibi Millet İttifakı içerisinde yer alanlar da karşı çıktı. Türkiye'nin seçim var diye terörle mücadelesini durdurma lüksü var mı? Yok. Seçim var diye Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde ülkesine yönelik terör tehdidine karşı mücadeleyi askıya alma lüksü olabilir mi? Olamaz. Geçmişte yaşadığımız bütün seçimlerde de biz terörle mücadeleyi seçim sürecinde de yaptık. Seçim var diye kimse bizden terörle mücadeleyi askıya almamızı durdurmamızı istemedi. Hükümet terörle mücadele ediyor diye de eleştirilmedi. Çok net söylüyorum. CHP'nin Millet İttifakı içerisinde yer alanların, dışından destekleyenlerin eleştirisinin nedeni şu: Terörle süren bu kararlı mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin elde edeceği başarının seçim sonuçlarını etkilemesinden endişe ettikleri için istemiyorlar. Terör varlığını sürdürsün, Türkiye'yi tehdit etsin, askerimize polisimize saldırsın, şehitlerimiz gazilerimiz olsun. Millet hükümete karşı öfke duysun, sandığa bu yansısın ama Türk Silahlı Kuvvetleri terörün inlerine girip imha etmesin, hükümet kazanacağına terör kazansın, hükümet kazanacağına teröristler Türkiye'ye karşı eylem yapsın diye çok sakat ve saçma anlayışı şu anda temsil ediyorlar."

Terör örgütlerinin inlerine gireceklerini söylediklerini anımsatan Bozdağ, "Hem ülkemizin içinde hem ülkemizin dışında Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, başka ülkelerde terör örgütlerinin inlerine girmeye onları yuvalarında etkisiz hale getirmeye bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

- FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belge

Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin soru üzerine de ABD'nin FETÖ'yü himaye etmekten vazgeçmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ile mücadele Türkiye Devleti'nin kararlılıkla sürdürdüğü bir mücadeledir. Ancak ABD FETÖ'yü himayeden vazgeçmeli. FETÖ/PDY kurucusu ve yöneticisi, 15 Temmuz'un bir numaralı faili terörist başı Gülen'in her icraatını ABD Türkiye'den daha iyi bilmektedir. FETÖ'nün bu darbeyi yaptığını ABD bizden daha iyi biliyor çünkü elinde bizden daha fazla bilgi ve belge olduğuna inanıyorum. Buna rağmen ABD, FETÖ'yü himaye etmeye devam ediyor. Pensilvanya'da terörist başı hiçbir kıstasa tabi olmadan Türkiye aleyhine terör faaliyetlerini devam ettiriyor. Biz bunu çok net görüyoruz ve ABD'ye diyoruz ki 'Sizin için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa, Türkiye için terörist başı Fetullah Gülen aynı anlamı ifade etmektedir.' Bunu bizi anlamaları için söylüyoruz ama anlamıyorlar. FETÖ'nün iadesi ve geçici tutuklaması için gönderdiğimiz her evrak onun tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi için fazlasıyla kafi ama onlar daha bizim gönderdiğimiz evrakı adli makamlara bile göndermediler."

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belgeye değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama önemli. O belge gittiğinde ABD şu ana kadar sürdürdüğü tutumu inşallah değiştirir diye bekliyorum ama şu ana kadar baktığımızda değiştirmedi. Fakat inşallah değiştirir. Adil Öksüz'le ilgili konu da önemli. Darbenin en önemli faillerinden bir tanesi şu anda nerede olduğu belli değil. Zaman zaman Almaya'da olduğuna dair haberler geldiği oluyor. Biz Alman hükümetinden de bu konuda açıklama istedik. Türkiye'ye ve dünya kamuoyuna açıklaması gerekir. Ancak Alman hükümeti de bugüne kadar bir açıklama yapmadı. Biz her yerde kovalamaya devam edeceğiz."