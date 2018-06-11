Bozdağ, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ekonomisinin 7,4 büyümesiyle Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içeride ve dışarıdaki herkese en büyük cevabı verdiğini belirterek, "Bu 7,4 şiddetinde bir cevaptır. Bizim ekonomimizin sıhhatini, gücünü, kuvvetini gösteren bir cevaptır." dedi.

Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Türkiye 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilecek. Muhalefet seçim meydanlarında yeni sistemi eleştiriyor ve eski sisteme dönüş vaadinde bulunuyor. Parlamenter sistemin ülkeye kaybettirdikleri ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazandıracakları masaya yatırıldığında sizce Türkiye’yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeni sistemin ayrıntılarına ilişkin çalışmalar tamamlandı mı?" sorusu üzerine Bozdağ, Türkiye'nin ilk çeyrekte 7,4'lük büyümeyle, OECD ülkeleri içerisinde birinci, G-20 ülkeleri içinde ise ikinci sırada bir büyüme yakaladığını vurguladı.

Büyüme rakamının çok büyük olduğunu belirten Bozdağ, "Türkiye'ye dönük ekonomik saldırılara karşı, doların ateşini harlamaya başlayıp, kredi notlarını kırarak Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içeride ve dışarıdaki herkese en büyük cevap bu. Bu 7,4 şiddetinde bir cevaptır. Bizim ekonomimizin sıhhatini, gücünü, kuvvetini gösteren bir cevaptır." ifadesini kullandı.

"Ekonomiye ilişkin Türkiye'de hesap kitap yapanlar, Türkiye'nin ekonomisini çökertemeyecekler." diyen Bozdağ, buna en büyük cevabın bu 7,4'lük büyüme olduğunu aktardı.

Bozdağ, Türkiye'nin ekonomisine dönük saldırılara rağmen büyümesini sürdürdüğüne işaret ederek, "Ayın 24'ünden sonra da büyümesini devam ettirecektir. Türkiye'nin büyümesini, yürüyüşünü, kalkınmasını kimse engellemeyecek, kimse durduramayacak." dedi.

- "Millete rağmen iktidar dönemini kapattık"

Milletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter hükümet sistemi arasındaki mukayeseyi yaptığını ve 16 Nisan 2017'de kararını verdiğini anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Muhalefet partileri, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönmeyi vaat ediyorlar. Niye vaat ediyorlar? Esasında baktığımızda işin özü şu, bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde kendilerine bir istikbal ve ikbal göremiyorlar. Kendileri için sistemin değişmesini istiyorlar. Çünkü yüzde 50 artı 1'in oyunu alarak iktidar olmak her kişinin işi değil. Yan gelip yatan siyasi partilerin, siyasilerin işi hiç değil. Düşünün, CHP yüzde 25-26 bandında, 25 kabul edelim, cumhurbaşkanı çıkarması için CHP'li olmayan seçmenlerden de ciddi oranda oy alması lazım. Geçerli oyların yüzde 50 artı 1'inin asgari oyunu alması lazım. Bu ne demektir? Başka partili seçmenlerin gönlüne girecek politikalar geliştirmesi lazım. Bu politikayı geliştirmezse iktidar olamaz. Bizim getirdiğimiz düzende millete rağmen iktidar dönemini kapattık. Bundan sonra iktidar, milletin kalbinden, reyinden geçiyor."

Bozdağ, bu sistemin en önemli özelliklerinden birisinin de milletin ve devletin bekasının, millete sigorta edilmesi olduğunu belirtti.

- "Milletin iradesine sigorta edildi"

"Bu ülkeyi bölmek isteyen bir siyasal hareket, yüzde 50 artı 1'in oyunu alarak iktidar olabilir mi? Bölücülerle ittifak yapanlar, yüzde 50 artı 1'in oyunu alarak iktidar olabilir mi? Irkçılar, ayrımcılar, faşistler, aşırı görüşlere sahip olanlar, aşırı uçlarda politika üretenler yüzde 50 artı 1'in oyunu alabilir mi?" diye soran Bozdağ, bunun olamayacağını vurguladı.

Siyasi hareketlerin, yüzde 50 artı 1 alabilmeleri için merkezi güçlendirmeleri, uçları, ırkçıları, ayrımcıları, bölücüleri, teröristleri ayıklamaları gerektiğine işaret eden Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sistem, ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar, güvenlik birimlerine değil, aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir. Bu yönüyle de bu sistem güçlü bir sistemdir ve milletimizin hayrına olmuştur. Bakın şimdi adayların hepsi yarışa girdi milletin değerleriyle uyumlu olduğunu göstermek için, diniyle, kültürüyle, geleneğiyle ne kadar örtüşen ne kadar milletten biri olduğunu göstermek için yarışa girdiler. Eğer yüzde 50 artı 1 oy gerekmemiş olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Camide fotoğraf vermek için, umreye gittiğini anlatmak için, muhafazakar mütedeyyin bir aileden geldiğini göstermek için neler yapıyorlar. Onun için bu sistem, milletin değerleriyle, kültürüyle, diniyle ve gelenekleriyle kavgası olanlara da iktidar yolunu kapatmıştır. Bu yönüyle de artık Türkiye'nin iktidarları, milletiyle barışık olmak zorundadırlar. Barışık olmayanlara iktidarı bu sistem vermez."

- "İlk defa hem vekil hem hükümet seçilecek"

Bu sistemin, her yönüyle Türkiye'ye kazandıracağını, siyasi istikrar, güçlü iktidar, hızlı karar alma ve alınan kararları hızlı uygulamanın bu sistemin ana özelliği olduğunu belirten Bozdağ, yasama, yürütme kuvvetlerinin tam ayrı ve bağımsız hale geldiğini söyledi.

Eskiden sadece vekiller içerisinden iktidarın çıkarıldığını hatırlatan Bozdağ, ilk defa bu seçimde halkın hem vekillerini hem de hükümetini seçeceğine işaret etti.

Bozdağ, böylece bütün gücün millete aktarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da demokrasinin olmazsa olmaz bir kuralıdır. Milletten korkanlar, bu gücü geri milletten almak istiyorlar. Ben onun için söylüyorum ki parlamenter sistemden geri dönmek kolay değil. İmkansız demiyorum ama kolay değil. Şu anda söylüyorlar 'Biz döneceğiz.' Nasıl dönebilirler? Anayasanın aradığı çoğunluğu bularak. Ben şimdi soruyorum, beş benzemezler ittifakı dediğimiz ittifak 401 milletvekili bu seçimde kazanabilir mi? 401 milletvekili alması lazım ki anayasayı değiştirsin, eski sisteme dönsün. Alabilir mi? Alamaz. Hepimiz görüyoruz. Peki halk oylamasına götürecek bir çoğunluk olan 360 milletvekilini alabilir mi? Onu da alamaz. O zaman eski sisteme dönmenin imkanı yok. Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecektir. Ve Türkiye yeni sistemle daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Güçlü meclis olacak, güçlü hükümet olacak."

- "Yeni düzenlemeler de yapılacak"

Uyum yasaları konusunda derslerine çalıştıklarını belirten Bozdağ, "Şu anda uyum yasalarının hepsi hazır. Ve inşallah yakında da bunlar yasalaşacaktır." dedi.

Bozdağ, uyum yasaları kapsamında yeni kavramların devreye gireceğine dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"İşte Cumhurbaşkanı geldi, başka şeyler geldi. Cumhurbaşkanı kararnamesi geldi mesela. O yüzden yeni kavramların yasalarımıza girmesi ve bunlarla uyumlu olmayan kavramların yasalardan ayıklanması var. Birisi bu, kavramlarda uyum. İkincisi yeni sistem, anayasada yazıyor, bu sistemin yasalara olduğu gibi aktarılması, felsefesiyle beraber. Bu iki şeyi getirecek. Bir, mevcut kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesi gerekecek. Çünkü yeni sistemin felsefesine ve kurallarına aykırı maddeler olabilir. İki, mevcut kanunlarda düzenlenmemiş alanlar olabilir, bu nedenle yeni sisteme göre kanunlarımıza yeni maddeler ilave etmek gerekebilir veya yeni kanunlar çıkarmak gerekebilir. Bu nedenle yeni düzenlemeler de yapılacaktır. Bazı kanunların, bazı maddelerin ve bazı kavramların da yürürlükten kaldırılması ilgası gerekebilecektir. Bütün bunları kapsayan detaylı çalışmalar yapıldı, ayın 24'ünde aziz milletimiz cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtiği takdirde, cumhurbaşkanı kararnameleri de devreye gireceği için, cumhurbaşkanı kararnameleri de hazırlanmıştır. Onlar da hemen yürürlüğe konabilecek durumdadır."

- "Eski döneceğiz diye propaganda yapmayalım"

Bozdağ, sistem değişikliğinin 24'ünden sonra kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girerken, bir boşluk olmadan, zafiyet oluşmadan gerçekleşeceğini bildirdi.

Muhalefet partilerine "Biz, bu sistemden eski sisteme döneceğiz diye propaganda yapmayalım. Artık onun imkanının olmadığını siz de biz de Türk halkı da biliyor." diye seslenen Bozdağ, muhalefetten, yeni sistemin Türkiye'de başarılı olması, milletin ve devletin faydasına daha iyi sonuçlar vermesi için öneriler paylaşmalarını istedi.

"Eski hal, muhaldir. Onlar eski Türkiye'yi vadediyor, biz ise yeni Türkiye'yi vadediyoruz. Onlar geçmişi vadediyor, biz ise geleceği vadediyoruz. Onlar, geriye yürümeyi vadediyor, biz ise ileriye yürümeyi vadediyoruz." diyen Bozdağ, milletin bunla ilgili kararı vererek, geleceğe yürüyeceğine inandığını kaydetti.

(Sürecek)