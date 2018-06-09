NİĞDE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararıyla ilgili, "İnsanları inanç üzerinden ayrıştıran, inanç çatışması yaratan böyle bir tutum kabul edilemez." dedi.

Tezcan, CHP Niğde İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçime az bir zaman kaldığını, önemli bir değişimin eşiğinde olunduğunu belirterek, Anadolu'nun her yerine gittiklerini söyledi.

Anadolu'nun artık yoksulluk üretmeye başladığını iddia eden Bülent Tezcan, "Biz yoksulluğu yönetmeye talip değiliz. Söz verdik bu ülkede yoksulluğu ortadan kaldırmaya, yok etmeye talibiz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Yoksulluğu yok etmenin yolu, güçlü bir sosyal devlet kurmak ve üretimi artırmaktan geçiyor. Bu süreçte iktidar politikaları Türkiye'de üretimi değil, rantçılığı teşvik eden bir sistem getirdi, yerleştirdi. Temel problemimiz bu." diye konuştu.

Tezcan, CHP'nin yoksulluğu yok etmeye yemin etmiş bir parti olduğunu ifade ederek, bunun için sosyal yardımları iki katına çıkarma taahhütleri bulunduğunu dile getirdi.

Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına da değinen Bülent Tezcan, şunları söyledi:

"7 tane camiyi kapatıyor, imamları sınır dışı ediyor. Ben merak ediyorum; Avrupa değerleri diye anlattıkları, övündükleri değerlerin başında düşünce, din, vicdan ve inanç özgürlüğü gelir. İnsanları inanç üzerinden ayrıştıran, inanç çatışması yaratan böyle bir tutum kabul edilemez. İnsan hakları, evrensel değerler, 21'inci yüzyıl değerleri, insanlık değerleri ve övünülen Avrupa değerleriyle bağdaşan bir tutum değildir. İnançları nedeniyle ayrımcılığa hiç kimseyi maruz bırakma hakkınız yok. Irkçılığı, inanç üzerinden ayrımcılığı ve çatışmayı körükleyecek bu adımları atmaktan derhal vazgeçmek gerekir. İnanç üzerinden siyaset zeminine hizmet edebilecek bu uygulamalar, insanlığı bölen, parçalayan uygulamalardır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu konuda millet olarak 81 milyon gönül birliği içerisinde olduğumuzun ve yürekten karşı çıktığımızın bilinmesini istiyoruz."

Tezcan, daha sonra Niğde Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

