"Biz PKK'yı toprağa gömdük ama diriltmeye çalışanlar var"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hakikaten ciddi bir beka meselesiyle karşı karşıyayız. Özellikle 40 yıl boyunca demokratik ortamdan istifade ederek, özellikle ana muhalefetin de desteğiyle Türkiye'de ayakta kalanlar, şimdi gerçek yüzlerini ortaya koydular. Ciddi bir mücadele verdik. Biz onları toprağa gömdük ama diriltmeye çalışanlar var." dedi.

Özhaseki, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve huzurevini ziyaret ederek, buradakilerin bayramını kutladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, bu seçimin kendileri için çok kolay olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir beka meselesi olduğunu, özellikle yurt dışından destekli PKK, FETÖ, DEAŞ gibi örgütlerin Türkiye'de son yıllarda ortaya koymuş olduğu bölücü, yıkıcı, bu milletin ezanını susturmaya, bayrağını indirmeye yönelik taarruzları bulunduğunu belirten Özhaseki, ara ara "bunları siz biraz azdırdınız" diye laf söyleyenlere, bunların tam 45-50 yıl önce var olduklarını söylediklerini ifade etti.

Özhaseki, FETÖ'nün tam 40 yıl önce ortaya çıktığını, her tarafa sızarak, iş birliği yaparak buralara geldiklerini dile getirerek, "Özellikle ana muhalefetin PKK konusunda, hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Dün beraberce PKK'nın siyasi uzantılarını ortak olarak Meclise taşımamışlar mıydı? Evet, taşımışlardı. Bugün de Mecliste yan yana oturarak, aynı fikir birliği içerisinde devam etmiyorlar mı? Ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayları, bir tek gün olsun PKK ile nasıl mücadele edeceğini söylüyor mu? Hayır. Mücadele yerine, aslan gibi komutanımızın apoletini sökmekten bahsediyor. Yazıklar olsun." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yerel yönetim özerklik şartlarını tanıyacağız." dediğini aktaran Özhaseki, daha önce Avrupa Birliği'nin kendilerine bu şartı dayattığını anımsattı.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki 'yerel yönetim özerklik şartını kabul edeceğiz', yani 'PKK'nın çukur kazmasına razıyız, eyalet ilan etmesine razıyız, oranın bölünmesine razıyız.' Yazıklar olsun bunlara. Cumhurbaşkanı adayları bir tek gün olsun PKK ile nasıl mücadele edeceğine dair cümle bile kurmadı. Bunları anlatacağız milletimize ve sonra da 40'tan fazla kardeşimizin şehit olduğu, insanları sokağa döküp birbirlerini kırdırdıkları bir lideri hapishanede ziyaret etti. Yiğitsen gel bir gün şehit ailelerini ziyaret et, Karadeniz'deki kardeşimizi, 16 yaşındaki yavrumuzun ailesini ziyaret et. Aslan gibi delikanlılar, yiğitlerimiz Güneydoğu'da sizi, bizi, bu vatanı bekliyor. Ne olur gidip onları ziyaret etsen, o şehit ailelerini ziyaret etsen, evlatlarını sevsen. Niye katiller ordusunun başındaki adamı gidip ziyaret ediyorsun hapishanede. Bunları söylemeliyiz biz. Hakikaten ciddi bir beka meselesiyle karşı karşıyayız. Özellikle 40 yıl boyunca demokratik ortamdan istifade ederek, özellikle ana muhalefetin de desteğiyle Türkiye'de ayakta kalanlar şimdi gerçek yüzlerini ortaya koydular. Ciddi bir mücadele verdik. Biz onları toprağa gömdük ama diriltmeye çalışanlar var. Biz bu seçimlerde bunu söyleyeceğiz. Onlar ağızlarına almasalar bile biz bunu millete hatırlatacağız."

Programda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da bir konuşma yaptı.

- MHP İl Yönetiminden, AK Parti'ye bayram ziyareti

Öte yandan MHP İl Başkanı Serkan Tok ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, daha önce ziyaret ettikleri MHP İl Başkanı Tok ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hem iadeyi ziyaret hem de bayramlaşma için partilerine gelen misafirlerine teşekkür eden Özhaseki, Allah'tan bu birlik ve beraberliklerini daim etmesini istedi.

MHP İl Başkanı Tok ise ittifakın bir üyesi olarak gittikleri her yerde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını bütün programlarda beyan ettiklerini söyledi.

"15 Temmuz gecesi o hain kalkışma olduğu andan itibaren Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, 16 Temmuz sabahı itibarıyla kendi siyasi durumunu bir kenara bırakmıştır." diyen Tok, "Seçilmiş hükümetin yanında, Cumhurbaşkanı'mızın yanında, Başbakan'ımızın yanında, büyük Türk Devleti'nin yanında yer almıştır. Seçim çalışmalarında ilk oyu Cumhurbaşkanı'mız için istiyoruz, sonra kendi milletvekili adaylarımız için istiyoruz." diye konuştu.