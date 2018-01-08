Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü

- Başbakan Yıldırım: - "Bugün kendi medeniyet iddiasını güçlendiren Türkiye, şehitlerimizin bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı şuur ve inançla daha ileri taşıma gayretindedir" - "Bu zafer, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletimiz, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır"

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:34
Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü
banner230

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Birinci İnönü Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu zafer, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletimiz, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır. Bugün kendi medeniyet iddiasını güçlendiren Türkiye, şehitlerimizin bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı şuur ve inançla daha ileri taşıma gayretindedir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birinci İnönü Zaferi'nin milletin büyük bir azim, inanç ve fedakarlık örneği göstererek kazandığı İstiklal Mücadelesi'nin ilk büyük başarısı olduğuna dikkati çekti.

Birinci İnönü Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu zafer, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletimiz, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır. Bugün kendi medeniyet iddiasını güçlendiren Türkiye, şehitlerimizin bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı şuur ve inançla daha ileri taşıma gayretindedir."

Başbakan Yıldırım, mesajında, başta Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını hürmetle andı.


Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımBirinci İnönü Zaferi'nin 97. Yıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim