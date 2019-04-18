ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak, "Bir eksiklik ya da bir sıkıntı var ise en başta biz kendimizde ararız. Ankara'da bu işin sorumlusu da en başta Ankara il başkanıdır." dedi.

Özcan, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında başkentin 25 ilçesinin her bir köşesine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Özcan, Ankara'nın 24 ilçesinin 24'ünde oylarını yükselttiklerini ve Cumhur İttifakı ile 25 ilçenin 22'sinde kazandıklarını söyledi.

Özcan, seçim günü sahada görev yapan partili sayısına ilişkin detaylar vererek, "Ankara'da toplam 50 bin 817 kişi, sadece seçim günü görev yapmıştır. Seçim İşleri Başkanlığımızdaki arkadaşlarımızla yıllardır yaptığımız gibi seçim öncesi sandıkta görev yapacak arkadaşlarımızı da eğitimlere aldık." bilgisini verdi.

Seçim sonrası yapılan itiraz sürecine ve süreç içinde partililerin yaptığı çalışmalara da değinen Özcan, şunları kaydetti:

"Seçimin ertesinde iki gün boyunca birçok teşkilat mensubumuz bütün katlarda olmak kaydıyla 12 bin 180 sandığı tek tek inceledik. Bu incelemelerin sonucunda bazı kaydırmalar da tespit ettik. 12 bin 180 sandığın 3 bin küsuruna da itirazda bulunduk. Bunların nedenlerine baktığımız zaman, geçersiz oylardan ve aynı zamanda bu gibi kaymalardan dolayı sandık yönetimimizdeki arkadaşımız itiraz etmiş ama sandık başkanı tarafından kabul görmemiş. Bilhassa muhtarlık seçimi inanın sıkıntı. Muhtarlık seçimi için pusula atmamış iptal etmiş. O mahalleye yeni taşınmışsındır ve muhtar hakkında fikrin yoktur boş atmışsındır. Veya iki tane ya da üç tane pusula koymuş onu geçersiz saymış. İlçeyi, meclisi ve büyükşehiri kullanmış bu geçerli oyları iptal etme nedeni muhtarlık."

- "Ankara'nın sorunlarını bir günde konuşamazsın"

Özcan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının "2014 seçimlerini kazandığı ama kaybettirildiği" algısıyla çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Bu seçimde görüyoruz aynı durumu, itirazları neden beklemiyorlar. Bir önceki seçimi hatırlarsanız, Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacaktı neredeyse." diye konuştu.

Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak MHP ile uyumlu bir seçim süreci geçirdiklerini ve bu uyumun devam edeceğini vurgulayan Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk belediye meclisi toplantısında yaşananlara dikkati çekti. Özcan, "İlk toplantıda hemen iş patladı. AK Parti ve MHP grubu olarak ortak iki tane öneri verildi. Mesela bir önergenin ne olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü önergenin ne olduğu okunmadı ve oylanmadı bile. Meclis başkanı hangi partiden olursa olsun ilk oturumdaki olağan toplantıda onu okur ve oylar. 'Yasama, yargı, yürütme' diyorsun. Sen bir de orada yargılık yapıyorsun. Bu önerge hukuksuz veya usulsüz diyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

- "Bir sıkıntı var ise en başta biz kendimizde ararız"

Seçim sonuçlarına ilişkin olarak Ankara özelinde bir öz eleştiri yapıp yapmadıklarının sorulması üzerine Özcan, sandık müşahitleri ve yönetimleri ile mahalle ve gençlik kolları teşkilatlarının üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

Özcan, bazı yerlerde aksayan durumlar olduğunu ancak teşkilatlardan gerekli takviyelerin yapıldığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bir eksiklik ya da bir sıkıntı var ise en başta biz kendimizde ararız. Ankara'da bu işin sorumlusu da en başta Ankara il başkanıdır. Bizler uzun yıllar teşkilatlarda görev yaptık. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde günlük değerlendirmemizi hep yaptık. Seçimden bugüne kadar da kendi içimizde öz eleştirilerimizi yaptık. Şu anda hala bunları raporlama şeklinde hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları detaylı bir şekilde sunacağız. Her ilin ve her ilçenin kendine özel bir durumu oluyor. Bizler kendi eksiklerimizi araştırıyoruz. Bizlerde esik vardır ama ilçe teşkilatlarında hele ki mahalle teşkilatlarında ve sandık yönetimlerimizde yoktur."

- "Biz liderin arkasında sağlam duran bir teşkilatız"

Özcan, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankaralılar tarafından benimsenip benimsenmediği konusundaki soruyu ise "Biz liderin arkasında sağlam duran bir teşkilatız. Partimiz istişare kurullarını harekete geçirmiştir ve bu istişarede çıkan kararda genel başkanımızın uygun gördüğü isime, kampanya sürecinde adayın tanınması, seçim çalışmaları, miting ve seçim günü sandığa sahip çıkma gibi faaliyetlerden mesulüz. Kendisi çok tecrübeli bir isim ve şu anda da genel başkan yardımcısı. Altındağ'da mesela ilçe meclisinde ve ilçede AK Parti'ye oy vermiş ama büyükşehirde boş atmış. Vatandaşımızın verdiği karar zaten başımızın üstünde." şeklinde cevapladı.

Belediye şirketleri ile ilgili yetkilerin Mansur Yavaş'tan alınarak belediye meclisine verilmesi tartışmalarıyla ilgili soru üzerine de Özcan, şunları kaydetti:

"Bu yetki 25 yıldır belediye başkanındaymış da şimdi meclis alıyormuş gibi değil bu iş. Zaten mecliste olan bir hak. Mesela 2009'da ben belediye meclis üyesiydim. İlk toplantıya oturduk ve o zaman Melih Bey, önemli 5 madde vardı meclisinde uhdesinde olan bir şeydi. Başkanlık yazısıyla getirdi ve mecliste olan yetkinin belediye başkanına verilmesi. O zaman CHP'nin Çankaya grup başkanvekili çıktı ve o zaman CHP buna itiraz etti. 'Bu hak meclisindir' dedi. Bizim sayımız çoğunluktu ve belediye başkanına verdik. Mansur Bey'in meclisten alacağı daha çok yetki var. Arsa satışı olacak yetki isteyecek, kredi çekmek durumu olacak yetki isteyecek. Bunlar daha önce de zaten meclisteydi. Dönem oluştuğu zaman yetki ya mecliste ya da belediye meclisinde kalır. CHP o zaman bunu reddetmişti şimdi kabul ediyor. Biz de şimdi mecliste kalsın diyoruz."