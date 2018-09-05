Benin Cumhurbaşkanı Talon Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, iki cumhurbaşkanı ziyaret kapsamında baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak

Erdoğan ve Talon, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alacak, güncel, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişi yapacak.

Ziyaretin, Benin ile mevcut yakın ilişkilerin daha da gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Muhabir: Aynur Ekiz