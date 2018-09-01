KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye seçimlerinde yine en iddialı parti biziz. Biz 24 Haziran seçimini değerlendirdik. 'Niye biraz geriye gidiş var?' diye kendimize sorduk ve kendi içimizde öz eleştirimizi yaptık. Anketler yaptık, vatandaşı dinledik, bölgelerden gelen milletvekili arkadaşlarımızın hepsini dinledik ve raporlaştırdık." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de partisinin Bünyan ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin yaklaştığını ve AK Parti'nin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de hazır olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimleriyle ilgili öz eleştiri yaptıklarını belirten Özhaseki, "Belediye seçimlerinde yine en iddialı parti biziz. Biz 24 Haziran seçimini değerlendirdik. 'Niye biraz geriye gidiş var?' diye kendimize sorduk ve kendi içimizde öz eleştirimizi yaptık. Anketler yaptık, vatandaşı dinledik, bölgelerden gelen milletvekili arkadaşlarımızın hepsini dinledik ve raporlaştırdık. Dürüstçe vatandaşımıza itiraf ettik. 'Bundan sonra bu hatalar olmayacak' dedik." diye konuştu.

AK Parti'nin yerel yönetimlerde tecrübeli olduğunun altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Önümüze bakıyoruz, çalışıyoruz. Şimdi yerel seçimlere en hazırlıklı parti de biziz. Yerel seçimlerde alınan oy çok önemli. Zaten bizim belediyecilik konusunda maharetimiz var. Eskiden ideolojik bir belediyecilik yapılırken, hizmet belediyeciliğini 1994'ten sonra Türkiye'ye biz getirdik. Sosyal belediyeciliği biz getirdik, marka şehirleri biz ortaya çıkardık. Belediyecilik konusunda bizim söyleyecek çok şeyimiz var. Eski belediyelerle yeni yapılan işler zaten kıyaslanmaz bile. Bundan sonra da en hazırlıklı biziz. Şehirlerimize yapılacak olan işleri de biz yaparız zaten. Biz onlardan fersah fersah ilerideyiz."

"Keşke rakiplerimiz de biraz gayretli olsalar" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz gibi CHP 24 Haziran seçimlerini 2 gün önce tartışmaya başladı. Yani 65 gün sonra tartışıyorlar. Üniversiteden bir rapor almışlar, birbirine girmişler. Kavgalı bir ev var orada. Kız verilir mi verilmez mi onu bilemem. Daha onlar yerel seçimlere gelinceye kadar çok zaman geçer. Ama biz her bir ilde vatandaşın ne dediğini, başkanlarımızla ilgili memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği, ileriye dönük neler yapılması gerektiğini raporladığımız gibi bir kez daha benim birimimdeki arkadaşlarımız çek ediyor. Birimimizde eski belediye başkanlarımız var. Hepsi tecrübeli."

Özhaseki daha sonra, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babaevini ziyaret etti.

Burada Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ve annesi Huriye Yiğit tarafından karşılanan Özhaseki, evin alt katındaki "Şehit Cennet Yiğit Müzesi"ni gezdi.

Özhaseki, AK Parti Akkışla ilçe teşkilatını da ziyaret etti.