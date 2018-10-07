BBP'nin idam cezası önerisi

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hazırladıkları "idam cezası" önerisinin sapık katiller ve teröristlere yönelik olduğunu belirtti.

Partisinin Ankara İl Başkanlığının Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. olağan kongresine katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Batman'da şehit edilen askerlere rahmet, gazilere şifa diledi.

Destici, terörle mücadeleyi her alanda desteklediklerini ifade ederek, hazırladıkları idam cezası önerisinin de bu desteğin bir parçası olduğunu söyledi.

İdamı sadece BBP camiasının değil, milletin istediğini vurgulayan Destici, "İdamı biz siyasi suçlar için istemiyoruz, biz iki suç için istiyoruz. Birincisi sapık katiller, ikincisi ise güvenlik güçlerimizi şehit edenler için istiyoruz." diye konuştu.

Ankara İl Başkanlığı için iki adayın bulunduğu kongrede, Destici de oyunu kullandı.