'BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesi sonuç alıcı olacak'

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, BBP'ye karşı bir tavırlarının olmadığını belirterek, "Ancak burada işin daha tabii olanı, BBP tarafından da sonuç alınacak formatı, bir partinin listeleri içerisinde seçime girmesidir. Kendilerinin arzu etmeleri durumunda, AK Parti listelerinden girmesi sonuç alıcı olacaktır." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP'nin terörle mücadele kapsamında bir ittifak oluşturduğuna işaret ederek, "Kandan beslenenlere, ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı kurulmuş milli bir ittifak var." ifadesini kullandı.

Erhan Usta, "Dolayısıyla bu milli duruşa bir 'savaş ittifakı' demek asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu ittifakı illaki adlandıracak olursak, bu huzur ve güveni sağlama ittifakıdır. Hem ülke içerisinde hem de coğrafyamızda huzuru ve güveni sağlamaya yönelik bir ittifaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, her alanda bir uzlaşıyı gerektirdiğini dile getiren Usta, ülkenin temel konuları hususunda fikir birliği olan partilerin böyle bir uzlaşı ve ittifak içerisinde bulunmasının normal olduğunu söyledi.

AK Parti ve MHP ittifakının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan bu ittifakın, yeni hükümet sistemi içerisinde ülkenin sorunlarını aşmaya, huzur ve güveni sağlamaya yönelik kurulduğunu anlattı.

Diğer taraftan CHP ve HDP arasında zımni bir ittifakın görüldüğünü de ifade eden Usta, "Terörle mücadeleye, sınır ötesi harekatlara karşı aslında tavırlarında bir benzerliğin olduğu gözden kaçmıyor. İttifak yasası çerçevesinde bütün siyasi partilerin aleni olarak ittifak yapma imkanı vardır. Bu anlamda CHP'yle HDP'nin böyle örtülü bir şekilde ittifak yapmak yerine aleni bir ittifak yapacak cesareti de göstermelerini bekleriz." dedi.

"MHP tabanı Cumhur İttifakı'nı destekliyor"

Usta, hem parti teşkilatının hem de MHP tabanının, Cumhur İttifakı konusunda kafasının son derece net olduğunu ve ittifakı desteklediğini belirtti.

Erhan Usta, "Bizim teşkilatlarımız biraz hareketli teşkilatlardır. Böyle bazı şeyler kafasına yatmadığı zaman oradaki bir kısım tepkilerini net bir şekilde ortaya koyar. Cumhur ittifakı konusunda tam destek verdiğini görüyoruz. 15 Temmuz sonrasında ülkenin içinde bulunduğu riskler, karşılaştığı beka düzeyindeki sorunlar da bizim teşkilatlarımızın konuyu kavramalarına yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nda BBP'nin durumu

Cumhur İttifakı'nın, esas itibarıyla AK Parti ve MHP arasında kurulduğunu ve temellendirildiğini ifade eden Usta, "Elbette başka partilerin de bu ittifak içerisinde yer alması, bu ittifaka destek vermesi çok tabiidir, normaldir. Bu arzu edilen de bir şeydir." diye konuştu.

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim, MHP olarak Büyük Birlik Partisi'ne karşı bir tavrımızın olması düşünülemez. Ancak burada işin, Sayın Cumhurbaşkanının bir konuşmasında da ifade ettiği gibi daha tabii olanı, BBP tarafından da sonuç alınacak formatı, bir partinin listeleri içerisinde seçime girmesidir. Biz, BBP ile ilgili hususu böyle değerlendiriyoruz. Kendilerinin arzu etmeleri durumunda, AK Parti listelerinden girmesi, sonuç alıcı olacaktır. Yani geçmiş seçim sonuçlarına göre değerlendirme yaptığımızda bunun sonuca yönelik bir durum olduğunu değerlendiriyorum."