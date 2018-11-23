ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) istifalar olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı, manipülasyon amacı taşıdığı ve birtakım kesimlerin yıpratma gayreti olduğu bildirildi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Remzi Çayır'ın, parti disiplinini ihlal eden davranışlarından ötürü, Merkez Karar Yönetim Kurulunca (MKYK) "kesin ihraç" talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edildiği belirtilerek, "Anlaşılan o ki ihraç olmamak için istifa yolunu seçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Daha önce Genel Başkan Yardımcılığı yapan Ahmet Gürhan'ın ise Genel Başkan tasarrufuyla 15 gün önce görevinden alındığına işaret edilen açıklamada, haberde isimleri geçen diğer kişilerle ilgili görev değişikliğinin de yaklaşık 4 ay önce yapıldığı vurgulandı.

Bu kişilerin halen Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber, gerçeği yansıtmayan, manipülasyon amaçlı bir haberdir. Yapılan haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayıp, tamamen partimizi ve hareketimizi şahsi hırsları, BBP'nin referandumdan yana tavır alan duruşu ve daha sonraki Cumhur İttifakı'na vermiş olduğu destekten rahatsız olan birtakım kesimlerin yıpratma gayretinden başka bir şey değildir. Bu tür manipülasyon içeren haberler, BBP'nin ahengini bozamayacağı gibi, devletini, milletini ve ülkesini önceleyerek yaptığı yürüyüşünü de engelleyemeyecektir. Dün olduğumuz gibi bugün de inançlarımızın ve fikrimizin bir gereği olarak; doğrunun yanında, yanlışın karşısında durmaya her daim devam edeceğiz."