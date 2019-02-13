BBP Genel Başkanı Destici: Büyük Birlik Partisi ittifakın ruhuna sadıktır

ANKARA (AA) - Büyük Birlik partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimler özelinde iktisadi konuların gündeme geldiğini, bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmasının önemli olduğunu ancak terörle mücadele konusunun da geri plana atılmaması gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Pazarda ve çarşıda, vatandaşımızın mutfağında bir yangın varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de 30 yıldan fazla bir süredir terör belasına harcadığımız bir trilyon doların üzerindeki emeğimizdir, bu milletin kazancıdır. Bu milletin kazancı oralara harcanıyor, oralarda heba ediliyor ve ondan sonra milletin darlığı baş gösteriyor. Bunda bugüne kadar ülkeyi yönetenlerin vebali yok mudur? Elbette kötü yönetimlerin de alınmayan tedbirlerin de üretimin ve üreticinin yeteri kadar desteklenmemiş olmasının, çiftçinin, tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın göz ardı edilmesinin, köylerin boşaltılmasının, elbette ki çarşı pazardaki yangında payı büyüktür ama payların en büyüklerinden bir tanesi teröre harcanan bu milletin bir trilyon doların üzerindeki parasıdır, emeğidir, kazancıdır, geleceğidir."

Destici, tanzim satış uygulamasında alınan ürünlerin kaça alındığı, kaça satıldığı noktasında birtakım spekülasyonlar, dedikodular, iddialar ortaya atılmaya başladığını, bunun önüne geçmek için üreticiden ürünün kaç liraya alındığının net bir şekilde belirtilmesi gerektiğini söyledi.

"Bizim hassasiyetimiz, ülkemiz ve temsil ettiğimiz camiadır"

Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı olduklarını her durumda ortaya koyduklarını vurgulayan Destici, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bugüne kadar geri adım atmadıklarını belirtti. Destici, "Cumhur İttifakı, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyerek milli ve yerli unsurlar tarafından milliyetçiler ve maneviyatçılar tarafından oluşturulmuş bir ittifaktır. Büyük Birlik Partisi dün olduğu gibi bugün de ittifakın ruhuna sadıktır." diye konuştu.

AK Parti'li yöneticilerle BBP'li yöneticilerin iş birliği hususunda dün bir araya geldiğini hatırlatan Destici, "Biz halis bir niyetle bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması noktasında üzerimize düşen bütün fedakarlığı bugüne kadar yaptık ve bundan sonra da ülkemizi, milletimizi, temsil ettiğimiz camiayı önceleyerek yine yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hayırlı sonuçlanır diye ümit ediyorum." dedi.

BBP'nin 51 ilde, ilçe, belde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini ayrı ayrı değerlendirerek çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Bizim hassasiyetimiz, ülkemiz ve temsil ettiğimiz camiadır. Dolayısıyla yine bu hassasiyet üzerine bu noktada üzerimize düşen bütün fedakarlığı yaparak çalışmalarımızı sürdürdük, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Tabii ki adaylarımız şu anda sahada var gücüyle çalışıyorlar. Onların emeklerini de asla zayi etmeyeceğiz."

Muhabir: Aybüke İnal









