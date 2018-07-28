BBP Genel Başkanı Destici: Bağımsızlığımıza hiçbir alanda dokundurtmayız

DENİZLİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç kimse Türk yargısına karşı dışarından kararlarına karşı saygısızlık ve dayatma yapamaz. Talimat veremez. Talimatla bir takım kararların alınması için Türkiye'ye ambargoyla tehdit edemez. Biz gerekiyorsa her türlü bedeli öderiz ama bağımsızlığımıza hiçbir alanda dokundurtmayız. Bunuda herkesin bilmezi lazım." dedi.

Destici, çeşitli ziyaretler için geldiği Denizli'de BBP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sadece güvenlik boyutuyla sürmediğini, hukuk boyutunda da şuanda PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen bir sürecin olduğunu bildirdi.

Türkiye içinde de yabancı devlet vatandaşlarının bir takım görevler altında casusluk faliyetlerinin yaptığını ve terör örgütlerine destek olduğunun açık şekilde gözüktüğünü aktaran Desteci Papaz Andrew Craig Brunson'ın da bunlardan bir tanesi olduğunu savundu.

Destici, şöyle devam etti:

"Teröristlere, terörizme ve örgütlerine yaptığı destekler tespit edilmiş ve daha sonrada hakkında savcılık inceleme başlatmış. Şuandaki kendisine istinat edilen suçlarla ilgili de yargılaması tutuklu olarak devam etmekteydi. Birkaç gün önce ev hapsine çıkartıldı. O gün ne hikmetse önce Hem Amerika Başkanı'nın hem Başkan Yardımcısı'nın Türkiye'ye yönelik ekonomik anlamda tehdit sözleri geldi. Öncelikle herkesin şunu iyi bilmesi lazım ki bizim kendi iç problemlerimiz bizi ilgilendirir. Biz bunların çözümü noktasında gayret gösteririz. Ama başka bir ülkenin başkanı yada yardımcısı veya yöneticisi bu konuda Türkiye'yi tehdit edemez. Türkiye'ye parmak sallayamaz. Türkiye'ye aba altından sopa gösteremez. Hiç kimse dışarıdan Türk yargısının kararlarına karşı saygısızlık ve dayatma yapamaz. Talimat veremez. Talimatla bir takım kararların alınması için Türkiye'ye ambargoyla tehdit edemez. Biz gerekiyorsa her türlü bedeli öderiz ama bağımsızlığımıza hiç bir alanda dokundurtmayız. Bunu da herkesin bilmezi lazım."

Destici, BBP olarak hukuk komisyonunun çalıştığını ve ekim ayında meclisin açıldığında partisinin vereceği ilk önergelerden bir tanesinin idam hakkında olacağını kaydetti.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek