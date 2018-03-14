BBP Genel Başkanı Destici:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Darbecilerin Türkiye'ye dayattığı, antidemokratik siyasi parti yasasından Türkiye'yi hep birlikte kurtaralım. Siyasi partilerin kapatılması durumunu ortadan kaldıralım. Siyasi partiler yasasını kökten değiştirelim. Önümüzde böyle bir fırsat var." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler ile Çorum'daki trafik kazasında vefat edenlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Destici, "Bu harekat kapsamında baktığınız zaman ne Doğu Guta gibi yakılmış, yıkılmış şehirler ne Halep gibi harabeye çevrilmiş şehir merkezleri var, bunların hiçbirisini göremezsiniz. Bu operasyonu Müslüman Türk milletinin gazi ordusu, peygamber ocağının mensupları Mehmetçikler yapıyor." diye konuştu.

- "Bu bir uzlaşma paketidir"

Destici, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Paketin içeriğinin 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili düzenlemeler, seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeler ve ittifak yasasından oluştuğunu hatırlatan Destici, televizyonlarda bazı gazetecilerin ve araştırmacıların paketi anlamadan yorumlarda bulunduklarını aktardı.

Destici, yasalaşan maddelerden "sandık başkanlarının devlet memuru olması"na eleştirilerin olduğunu belirterek, devlet memurunun sandık başkanı olmasına karşı çıkmanın, bunu seçim güvenliğine tehlike olarak görmenin anlaşılabilir bir şey olmadığını ifade etti.

Destici, şöyle devam etti:

"Seçim çevrelerinin birleştirilmesi maddesi için de öyle bir hava estiriliyor ki sanki bütün seçim çevreleri birleştirilecekmiş gibi. Böyle bir şey yok. Burada yine bir ihtiyaç olduğunda, bir tehdit varsa seçim güvenliği açısından... Geçmişte bunları yaşamadık mı? Bunlardan şikayetçi olmadık mı? PKK'nın köyleri, mezraları basıp, bütün sandıklara el koyup, istedikleri gibi seçim sonucu çıkarttıklarını görmedik mi? Buna yönelik alınan tedbirler bunlar."

Paketin üçüncü ayağı olan ittifak yasasına başından beri destek verdiklerini ve bu paketin bir uzlaşma paketi olduğunu vurgulayan Destici, "Burada bir uzlaşma var. Mevcut şartlar altında en iyisi diyebileceğimiz bir paket var. Biz de isterdik ki burada seçim barajı sıfırlansın, başka birtakım değişiklikler yapılsın. Bütün bunları arzu ederdik. Zaten bunlar teklifimiz içinde vardı. Ama bu bir uzlaşma paketidir. Geriye dönüp baktığınızda eski sistemdeki pek çok arızayı, yanlışlığı ortadan kaldırmıştır." diye konuştu.

- "Siyasi partiler yasasını kökten değiştirelim"

Seçim kanunları ve siyasi partiler yasası değişikliklerinin yapılması ile ilgili hazırlıkların yakın zamanda başlayacağını belirten Destici, "İktidarı, muhalefeti bir araya gelsin. Başta darbecilerin Türkiye'ye dayattığı antidemokratik siyasi parti yasasından Türkiye'yi hep birlikte kurtaralım. Siyasi partilerin kapatılması durumunu ortadan kaldıralım. Siyasi partiler yasasını kökten değiştirelim. Önümüzde böyle bir fırsat var. İktidar partisinin de böyle bir hazırlığı var. Buna hepimizin yardımcısı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Destici, gelecek hafta seçim kanunu ve siyasi partiler yasası ile ilgili hazırlayacakları teklifi kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

- "Tavşan dağı aşar, onlar da arkasından bakar"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin yasalaşması üzerine sosyal medya üzerinden boykot çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Bunlar yanlış şeyler. Selin Sayek Böke'ye CHP de Türkiye kamuoyu da bir dönem ciddi bir destek verdi. Bunu taşıyamadı. Şimdi Böke, bu tür çıkışlarla veya tekliflerle tekrar gündeme gelme çabası içerisinde. Boykot hiçbir şeyin çözümü ve çaresi değil. Tavşan dağı aşar, onlar da arkasından bakar." dedi.

- "Dışa bağımlı olacaksak buna karşı çıkar, muhalefet ederiz"

Şeker fabrikaların özelleştirilmesine ilişkin de Destici, şeker fabrikalarının kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini, bunun milli bir mesele ve sağlığı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Destici, son yıllarda yurt dışından farklı bitkilerden elde edilen şeker ve onların türevlerinin ülkeye girdiğini, bunların ciddi sağlık sorunları meydana getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin kendi şeker ihtiyacını sağlayan bir konuma gelmesi lazım. Şayet şeker fabrikaları özelleştirilerek bu sağlanacaksa bizim buna itirazımız olmaz. Ama şeker fabrikaları özelleştirilince, şeker üretimi azalacak, sağlıksız şeker ülkeye girecek ve dışa bağımlı olacaksak biz buna karşı çıkar, muhalefet ederiz." ifadesini kullandı.