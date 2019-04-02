BBP 14 ilçe ve beldede seçim kurullarına itiraz etti

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 14 ilçe ve beldede seçim tutanaklarında hata olduğu gerekçesiyle seçim kurullarına itiraz edildi.

BBP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde bazı ilçe ve beldelerde sandık seçim tutanaklarında hataların tespit edildiğini belirtti.

Bu gerekçeyle seçim kurullarına itiraz edildiğini aktaran Eren, Konya'nın Yunak ve Taşkent, Malatya'nın Darende, Yozgat'ın Baydiğin, Eskişehir'in Günyüzü, Gaziantep'in Nurdağı, Tokat'ın Sulusaray ilçeleri ile Gümüşhane'nin Öbektaşı, Niğde'nin Sazlıca, Elazığ'ın Arıncak ve Mollakendi, Kayseri'nin Sarıoğlan ve Develi, Şırnak'ın Kasrik ilçe ve beldelerinde oyların tekrar sayılmasını talep etti.