"Başkentte Sivas Günleri" etkinliği

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İster PKK kılığında, ister FETÖ kılığında gelsinler, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine hiçbir güç engel olmayacak." dedi.

Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başkentte Sivas Günleri" etkinliğinin açılışında konuştu.

Her hafta ayrı bir şehre ev sahipliği yapan Ankara'da bugün Sivas günlerinin olduğu belirten Yıldırım, fuarların, şenliklerin ticari, ekonomik hayatı canlı tutan organizasyonlar olduğunu ifade etti.

Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlere bakıldığında, 81 ilin özetinin görüldüğünü dile getiren Yıldırım, geçen hafta da Diyarbakır günlerinin açışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Alışverişin ekonominin can suyu olduğuna işaret eden Yıldırım, bu etkinliklerin alışveriş ortamının canlanmasına da ayrıca vesile olduğunu bildirdi.

Anadolu'da kurulan bütün medeniyetlere ev sahipliği yapan Sivas'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehir olduğunu anımsatan Yıldırım, Sivas'ın, "Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece" diyen Aşık Veysel'i kazandırdığına dikkati çekti.

Yıldırım, yüreği vatan sevgisiyle ömrü bayrak sevdasıyla geçen şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Sivaslı olduğuna işaret ederek, "Allah kendisine rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Pir Sultan Abdal'ın diyarı olan Sivas'ın birliğin, beraberliğin, kardeşliğin merkezi olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"İşte sema da bizim, semah da bizim. Alevi de bizim Sünni de bizim. 81 milyon hepsi bizim. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Salı günü hicri yılbaşı. Peygamber Efendimizin Mekke'nin karanlığından Medine'nin aydınlığına çıktığı tarihin başlangıcı. Muharrem ayımız hem umut ayıdır, hem hüzün, matem ayıdır. Umut ayıdır çünkü Hicretin başladığı aydır, hüzün ayıdır, çünkü iktidar hırsı yüzünden Hazreti Ali Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in ve 71 akrabasının katledildiği Kerbela olayının da gerçekleştiği aydır. Hüzünlerimizi paylaşacağız, azaltacağız. Mutluluklarımızı, umutlarımızı paylaşacağız, çoğaltacağız. Böylece ülkemizi aydınlık yarınlara birlikte taşıyacağız."

Bu açılışla Sivas'ın ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin tanınma fırsatı olacağını belirten Yıldırım, "Birliğimizin, kardeşliğimizin temel şartı, birbirimizi daha iyi tanımak, aramızdaki yabancılık duygusunu azaltmaktır. Bunu ne kadar çok yaparsak, o kadar kardeşliğimizi sağlam yaparız. Birbirimizi ne kadar yakın tanırsak, millet olarak o kadar da güçlü oluruz." dedi.

Yıldırım, böyle etkinliklerin, memleketine gidemeyenlere, memleketlerini ayağına getirdiğine değinerek, bugün yapılacak etkinlikle Ankara'da yaşayan Sivaslıların vatan hasretinin bir nebze olsun giderilmiş olacağını aktardı.

Ankaralıları Sivas'ın zenginliklerini görmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne davet eden Yıldırım, şunları ifade etti:

"Sivas'ın zenginliği, Türkiye'nin zenginliğidir. Birlikte kazanıp, birlikte zenginleşeceğiz ve birlikte paylaşacağız. Bakmayın siz düşmanlarımıza, aleyhimizde çalışmalar yapanlara. İster PKK kılığında, ister FETÖ kılığında gelsinler, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine hiçbir güç engel olmayacak. İki gün önce Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Ekonomimiz ikinci çeyrekte 5,2 büyüme göstererek yoluna devam etti. En büyük güvencemiz, Sivas'ın Yiğidoları olduğu gibi aziz milletimizdir. Sizlerin desteğiyle gayretiyle ülke bugünlere geldi, aydınlık yarınlara da bütün zorlukları aşarak birlikte ulaşacağız."

- Kangal köpeğini sevdi

Sivas günlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Yıldırım, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından etkinliğin açılış kurdelesini kesti.

Etkinliğe, Sivas Valisi Davut Gül, eski bakanlardan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Etkinlikte, halk oyunu gösterilerini izleyen Yıldırım, etkinlikten ayrılırken bir Kangal köpeğini sevdi.