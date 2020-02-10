Başkan Yanar'dan Ertik'e "Haddinizi biliniz" çağrısı

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu açıklamaları nedeniyle Ertik hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını da belirten AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, "Parti içerisinde KK’yı eleştireyim oradan prim yapayım ve altı ok ile iman tazeleyeyim diye düşünen zat haddini fersah fersah aşarak Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatma gafletinde bulunmuş. Eleştirilir, Oy verilmeyebilir ama Sayın Cumhurbaşkanımızın imanını ölçmek hiç kimsenin ve hiçbir örgütün haddine değildir. Lütfen haddinizi biliniz. Ayrıca gerekli yasal işlemleri de sabah başlatıyoruz, tıpkı vicdanlarda olduğu gibi hukuk önünde bu sözlerinizden yargılanacaksınız. Sizin zihniyetiniz hep dinin tüccarlığını yaptı yıllarca, yaşaması da bize kaldı be bayım" ifadelerinde bulundu.