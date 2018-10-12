Başkan Konurer'den hastane ziyareti

KONYA (AA) - AK Parti Seydişehir İlçe Bakanı Mustafa Konurer, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Başkan Konurer, her hafta cuma günleri hastanede yatan hastaları ziyaret edip istek ve taleplerini aldıklarını söyledi.

İlçede sağlık alanında güzel hizmetler yapıldığını belirten Konurer, şöyle konuştu:

"Yeni hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte çevre ilçelere de hizmet vermeye başladı. Mevcut hastanemizin doktor açıkları giderildi. Yeni aile sağlık merkezlerin yapılması için çalışmalarımız sürüyor. İlçemizi sağlık alanında merkezi konumuna getireceğiz. Bu vesileyle hastanemizde yatan hastalarımıza acil şifalar versin."