Başkan Kaya adaylığını açıkladı

NEVŞEHİR(MHA) 5 Yıldır şan ve şerefle sürdürdüğü bu göreve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeniden aday olduğunu belirten MHP İl Başkanı İlhan Kaya, "Mensubu olmaktan şeref ve onur duyduğum davamın ve Partimin, 2 yılı atama dönemi 3 yılı da seçilmiş olmak üzere 5 yıldır şan ve şerefle sürdürdüğüm İl Başkanlığına tekrar aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ediyorum. Bu 5 yıllık dönemin partimiz adına ilk iki yılının oldukça zorlu bir süreç olduğu kamuoyunun malumudur. Bu dönemde bayrağımızın dalgalanması için ben ve arkadaşlarım görevi bir an düşünmeden alarak mücadele ettik. Hiç kimsenin güdümün de olmadan etkisi altın da kalmadan sadece davanın adamı olarak görev yapma gayretiyle çalışıp partimizin kapılarını herkese açık hale getirdik. 5 yıllık dönemimiz de bizim yanımız da olan yönetimlerimize, teşkilatlarımıza, ocaklarımıza, dava arkadaşlarımıza ve tüm Nevşehirli hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar liderimiz Sn Dr. Devlet Bahçeli’nin ve teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın’ın tensipleri ile 5 yıllık tecrübe ve birikimimizle adaylığımızı açıklıyorum. Kıymetli delegelerimizin ve dava arkadaşlarımızın desteklerini bekliyorum. 13 Olağan kongremizin partimize davamıza ve bizlere hayırlar getirmesini yüce Allahtan niyaz ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene..." ifadelerinde bulundu.