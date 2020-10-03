Başkan Bağcı'dan kongre değerlendirmesi

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Bağcı, "2200 yıllık davanın, 51 yıllık siyasi temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı’na giderken Nevşehir İl Başkanlığına aday olan birbirinden değerli iki dava arkadaşımız İlhan Kaya ve Ali Türker’e çıktıkları bu kutlu yolda başarılar dilerim. Bizler İlayı Kelimetullah davası olan bu kutlu yolda birlik ve beraberlik içinde nice badireler atlatmış, nice zorluklara göğüs germiş bir hareketin neferleri olarak 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz il kongresinden hem ilimiz hem de ülkemiz adına sonuç ne olursa olsun, ipi kim göğüslerse göğüslesin kazanarak ayrılacağımızdan, bizlerin arasına nifak tohumları ekmek,bizleri parçalamak isteyenlerin yine yüzlerini önlerine eğdirerek bu kutlu ve şanlı davayı ulaşılabilecek en uç zirveye taşımak için her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.Allah önce ülkemizin sonra partimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.