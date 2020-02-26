Başkan Aktürk, AK Parti Kadın Kolları ile Bir Araya Geldi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve eşi Melahat Aktürk tarafından düzenlenen kahvaltıya AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Ürgüp Kadın Kolları Başkanı Rüveyda İlhan ve teşkilat mensupları katıldı.

Kadınları bu davanın yük alan insanları olarak nitelendiren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yaptığı konuşmada “Bizler yerel yöneticiler olarak kendi mecralarımızda insanlarımıza hizmet etme gayreti gösteriyoruz.

Sizler de teşkilat olarak nasıl güçleniriz, bir üye daha nasıl artırabiliriz gayreti içerisindesiniz. Bu zamana kadar bizlere verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. Ürgüp’te hep beraber el birliğiyle Ürgüp tarihinde görülmemiş oy oranıyla bu kardeşinizi bu makama vatandaşlarımızın tercihi, sizlerin gayretiyle taşıdınız, yaklaşık 1 senedir hizmet yolculuğumuz devam ediyor.” Dedi.

Programa katılımları nedeniyle tüm kadınlara teşekkür eden Aktürk, Kadın kolları yöneticilerinin Üç aylarını tebrik ederek, ramazan ayına ve bayram sevincine kavuşmanızı diliyorum. Diyerek sözlerini tamamladı.