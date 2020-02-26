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Başkan Aktürk, AK Parti Kadın Kolları ile Bir Araya Geldi
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Kadın Kolları yönetimi ve teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Politika 26.02.2020, 16:26
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve eşi Melahat Aktürk tarafından düzenlenen kahvaltıya AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Ürgüp Kadın Kolları Başkanı Rüveyda İlhan ve teşkilat mensupları katıldı.
Kadınları bu davanın yük alan insanları olarak nitelendiren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yaptığı konuşmada “Bizler yerel yöneticiler olarak kendi mecralarımızda insanlarımıza hizmet etme gayreti gösteriyoruz.
Programa katılımları nedeniyle tüm kadınlara teşekkür eden Aktürk, Kadın kolları yöneticilerinin Üç aylarını tebrik ederek, ramazan ayına ve bayram sevincine kavuşmanızı diliyorum. Diyerek sözlerini tamamladı.