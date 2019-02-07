Başkan adayı Kavuş'tan AA'ya ziyaret

KONYA (AA) - AK Parti Meram Belediye Başkanı Adayı Mustafa Kavuş ve beraberindeki heyet Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kavuş, ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalınmadık kapı, girilmedik sokak ve sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

Kavuş, seçim öncesi bütün mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşın talep ve görüşlerini dinlediklerini, Şubat ayı sonunda ise projelerini açıklayacağını belirtti.



Bu durumun, seçimi kazanması halinde nasıl bir yöneticilik yapacağının göstergesi olduğunu belirten Kavuş, "Önce vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, sonra onların talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz, proje yapacağız. Vatandaş odaklı bir yerel yöneticilik yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Kavuş, ilçede istikrarın sağlanmasını hedeflediklerini aktararak, ”Dönem takıntım yok. Görev sürem bittiğinde arkamızdan güzel cümleler duymak en büyük kazanımımız olacaktır." dedi.

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.