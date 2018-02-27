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Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan ve Gürcistan heyetini kabulü

- Yıldırım'ın, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentoları dışişleri komisyonları üyelerini kabulünde, ikili düzeyde örnek iş birliğinin, tesis edilen üçlü iş birliği mekanizmasıyla bölgesel bir boyuta ulaştığı belirtildi

27 Şubat 2018 Salı 17:39
Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan ve Gürcistan heyetini kabulü
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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentoları dışişleri komisyonları üyelerini kabulünde, ikili düzeyde örnek iş birliğinin, tesis edilen üçlü iş birliği mekanizmasıyla bölgesel bir boyuta ulaştığı bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın, Azerbaycan ve Gürcistan heyetlerini, TBMM'deki makamında kabulünde, ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, iki ülkenin parlamenterlerinin Türkiye'yi ziyaret etmesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkilerin uyumlu ve olumlu bir şekilde seyrettiği belirtildi.

İlişkilerin önemli bir boyutunu da parlamentolar arasındaki ilişkilerin oluşturduğuna işaret edilen görüşmede, Azerbaycan ve Gürcistan ile ikili düzeyde örnek iş birliğinin, tesis edilen üçlü iş birliği mekanizmasıyla bölgesel bir boyuta ulaştığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBaşbakan Binali YıldırımGürcistanörnek Iş BirliğiTbmm
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