Başbakan Yıldırım'dan Gazze için telefon diplomasisi

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeşli mevkidaşı Sheikha Hasina, Faslı mevkidaşı Sadeddin el-Osmani, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'yı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Hasina, el-Osmani, Abbasi, Şeyh Abdullah ve Uyahya ile telefonla görüştü.

Görüşmede beş liderin ramazan ayını kutlayan Başbakan Yıldırım, beş lideri Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında cuma günü İstanbul’da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Beş liderin de zirveye ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdikleri, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın, ayrıca bugün Iraklı mevkidaşıyla da telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Muhabir: Barış Gündoğan