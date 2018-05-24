Başbakan Yıldırım: Yeni yönetim sistemiyle tek vesayet makamı millet olacak

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, yeni yönetim sistemiyle tek vesayet makamının millet olacağını belirterek, "Yeni dönemin adını 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar' olarak koyabiliriz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, yıllar önce hayal ettiği bir şeyin bugün gerçeğe dönüşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Küçük bir siteminin olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunu, bizim siyasette ittifakı başardıktan sonra başarmanız biraz bu işin geç kalmış olduğunu gösteriyor ama siz tabi daha iyisini yaptınız. Biz tam ittifak yapamadık, siz ittifakı bire indirdiniz. Siyasette hala parçalı ittifak devam ediyor. Geç olsun, güç olmasın. Bugün yapılan iş, ülkemiz için büyük bir kazançtır. Eğer bu altyapı işini herkes kafasına göre yapmaya devam etseydi hem şehirlerimizin altyapısı bozulmaya devam edecek hem maliyet artacak hem de teknik olarak usulüne uygun yapılıp yapılmadığı noktasında sorunlar devam edecekti."

Yıldırım, altyapının tek elden gitmesinde maliyette 5 kat bir avantaj sağladığını, kabaca 20 milyarlık bir işte birlikte altyapı yapılması halinde bu rakamın 4 milyara kadar inmesinin söz konusu olduğunu vurguladı.

"Gereksiz kazılar ve standart altı işler ortadan kalkacak"

Ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmanın sadece kamunun değil herkesin, özel sektörün de vazifesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar ve standart altı işler ortadan kalkacak. Eğer bunu düzgün, usulüne uygun yapmazsanız vereceğiniz hizmet kalitesi de kötü olur." diye konuştu.

"Vatandaşımız teknolojiyi seviyor"

Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu bilgi toplumu hedefinde önemli mesafeler kat ettiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İletişimde nereden nereye geldiğimiz, fiber optik ağlarımızda ne kadar büyük mesafeler kat ettiğimizi çeşitli vesilelerle anlatıyoruz. 2003 yılında göreve başlarken bilgi iletişim sektörü ciromuz 21 milyar civarındaydı. 2016 yılı sonunda yaklaşık 95 milyar liraya çıktı. 2003 yılında 28 milyon mobil abone varken, bugün 78 milyon mobil aboneye ulaştık. 2003 yılında vatandaşlarımızın yüzde 42'si mobil abone ilken bugün yüzde 96'nın üzerinde vatandaşımızın cep telefonu var, internete girebiliyor, konuşabiliyor. 1 Nisan 2016'da 4,5 G'yi başlattık. 2017'nin sonuna geldiğimizde 4,5 G'ye geçen abone sayımız 65 milyon. Vatandaşımız teknolojiyi seviyor, iletişimde hızı seviyor. İşte bugün bu yapılan bu protokol, birliktelik Türkiye'nin bilgi toplumu hedeflerinde yeni bir aşamayı ifade diyor. Ömrümüzü bu işi başarmak için geçirdik. Bugün mutlu sona gelindi."

Binali Yıldırım, protokol dışında yer alan şirketlerin de hizmet vermek için bu hattı kullanabileceğini, bunun bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

"Yoldan para kazanılmaz"

Demiryollarının artık bütün kullanıcılara açıldığına işaret eden Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Demiryolu yapılmış. Yapılan bu yolu lojistik firmaları, vagonu, lokomotifi olan veya bir şekilde kiralayanlar, rahatlıkla taşıma yapacaklar, bunun için ücret ödeyecekler. Burada ise sistem aynı, araçlar farklı. Orada demiryolu ile yükler burada akıl yolu bilgiler taşınıyor. Burada altyapının kullanım ücretlerinin de makul olması lazım. Parayı yoldan değil onun üzerinde taşıdığınız bilgiden kazanacaksınız. Yoldan para kazanılmaz. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir. Ticaret aracı iletişim altyapısını kullanarak ticareti yapmak, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınmasına büyümesine katkı sağlamak. İşi böyle görmemiz lazım. O yüzden aracı amaç gibi görmeye başlarsak kaybederiz. Amaç, Türkiye'yi her alanda, internet hızında geleceğin teknolojilerine en iyi şekilde hazırlamak. Burada diğer kamu görevlilerine de görev düşüyor. Orman, belediye, hazine arazisi gibi. Bunların hepsinin zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olması lazım."

Hedef 10 milyon aboneye ulaşmak

İletişim çalışmalarına bir düzen getirileceğinin altını çizen Yıldırım, daha sağlıklı bir alt yapının gelişmesinin hedefleneceğini söyledi.

Yıldırım, elektronik haberleşme sektörüne yönelik bazı yeni hedeflerin olduğunu belirterek, yüzde 15 olan sabit geniş bant abone yoğunluğunu, 2020'de yüzde 20'ye, 2030'da ise yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mobil geniş bant abone yoğunluğunu iki yıl içerisinde yüzde 80'e taşımayı amaçladıklarına dikkati çeken Başbakan Yıldırım, 2030'a kadar da yüzde yüzün üzerine çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, internet kullanım oranının da bir başka hedef olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 67 seviyesinde, aslında bilgi toplumu ölçüsü budur. İnternet kullanımı nasıl, ne kadar? İnternet kullanım oranı, biz yola çıkarken çok düşüktü. Şimdi gelişmiş ülkeler ortalamasını yakalamış durumdayız. 2020'de yüzde 70'i aşacağımızı düşünüyoruz, 2030'da yüzde 85'lere ulaşacağız. Fiber yani kablo internet de bir başka alan. Bunun da geliştirilmesi lazım. Burada da 5 milyon hedefimiz var. Uzun vadede 10 yıllık süre içerisinde 10 milyon aboneye ulaşmak."

Binali Yıldırım, internet üzerinden verilen e-devlet hizmetinin de yüzde 60 seviyelerini geçtiğini, önümüzdeki bir yıl içerisinde de vatandaşın aldığı hizmetin ve yaptığı işin elektronik ortamdan yapılabileceğini söyledi.

Kulelerde ortak kullanım dönemi geliyor

"Kapsama alanımız coğrafi olarak birçok yerde sağlandı." diyen Yıldırım, 3G'ye geçerken kırsalda alt yapının ortak kullanımı konusunda bir mutabakat sağlandığını, şimdi sıranın, kulelerde ortak kullanıma geçmek olduğunu dile getirdi. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yolların üzerine bakıyorsunuz üç kule yan yana. Yazık günah değil mi, üçü de aynı işi görüyor. İki tanesini al, 10 kilometre öteye birini 20 kilometre öteye bir diğerini koy. Her taraf aynı şekilde güzelce kapsansın. Bizim arazimiz dümdüz değil, dağlar, vadiler... İşimiz her bakımdan zor. Jeopolitik olarak savaşların, karışıklıkların olduğu bir bölgedeyiz. İletişim, ulaşım altyapısı açısından zorluklarımız var. Ama bu zorluklar bizim azmimizi artırıyor. Zoru başarmak, ayakta kalmak için çok önemli bir meziyettir. Bunun için de çalışıyoruz."

'Yeni sistemle tek vesayet makamı millet olacak'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tek vesayet makamının millet olacağını belirten Yıldırım, "Yeni dönemi tanımlamak gerekirse 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar.' Bir kere iktidarda mutlak millet iradesi var, mutlak yüksek bir destek var. İstikrarda da güvende de aynı şekilde devam edecek." dedi.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye gelecek dönem hedeflerini daha kararlı bir şekilde bu yeni sistemde gerçekleştirecek. Şüphesiz kararı verecek milletimizdir. Biz rahatız, 15 yıllık dolu dolu hizmetlerle milletimizin karşısına gidiyoruz. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmete dönüştürerek bugünlere geldik. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadan bu günlere geldik. Şimdi artık Türkiye'in 100. yıl hedeflerini tamamlama sürecidir. Şimdi vakit, Türkiye vaktidir."

Muhabir: Mümin Altaş, Duygu Yener, Ali Kemal Akan